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Гробницу отца Башара Асада сожгли в Сирии (видео)

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Башар Асад
Башар Асад. Фото: instagram.com/syrianpresidency

В Сирии повстанцы осквернили мавзолей отца свергнутого президента Башара Асада, а гроб, находившийся, в мавзолее сожгли. В Сети появились видео и фото.

Как пишет DW, вооруженные боевики пронесли в огромный каменный мавзолей новый флаг Сирии с тремя звездами (ранее знамя оппозиции). Они разбили стекла в здании и развели огонь на могиле Хафеза Асада. Стоявший там гроб вынесли на улицу и сожгли.

Данные об этом подтверждает базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), отмечает Euronews.

По данным СМИ, отец Башара Асада Хафез Асад родился в 1930 году в деревне Кардаха близ города Латакия на побережье Средиземного моря.

Хафез Асад управлял страной железным кулаком в течение трех десятилетий после прихода к власти в результате переворота в 1970 году и оставался у власти до своей смерти от сердечного приступа в 2000 году. Во время его репрессивного правления власти регулярно преследовали политических противников, говорится в материале.

В 2000 году Хафеза Асада похоронили в специально созданном мавзолее. Ранее там же упокоился его старший сын Басиль, погибший в автокатастрофе в 1994 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199288-grobnicu-otca-bashara-asada-sozhgli-v-sirii-video/

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