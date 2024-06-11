Новый этап ядерных учений начали Россия и Беларусь

Стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Беларуси. В ходе мероприятия будут отработаны вопросы совместной подготовки, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РФ.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил.

В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия", - говорится в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Мероприятие направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран в целях обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

В ходе первого этапа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Российская сторона отработала снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также вылеты в назначенные районы патрулирования.

Отметим, по данным Британской энциклопедии, тактическое (нестратегическое) ядерное оружие включает в себя малые ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для применения на поле боя или для нанесения ограниченного удара. Тактическое ядерное оружие является менее мощным по сравнению со стратегическим. Оно предназначено для уничтожения целей противника, не вызывая при этом широкомасштабных разрушений.

Напомним, о том, что Россия собирается провести учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия, президент Владимир Путин говорил еще в начале мая.

Сообщалось, что в них также задействуют авиацию и флот.

Позже в Минобороны РФ заявили, что проводимое учение направлено "на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Напомним также, что в конце марта 2023 года Путин заявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. При этом он отметил, что речь о передаче ядерного оружия стране не идет.

В конце мая того же года экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контроль за размещаемым на территории Беларуси нестратегическим ядерным оружием остается за Россией.

Позже Александр Лукашенко заявил, что сам потребовал от Путина разместить ядерное оружие в своей стране.