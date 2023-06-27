Большая часть российского ядерного оружия уже завезена в Беларусь, заявил Лукашенко

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Значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется завезти в Беларусь, уже находится на территории страны. Об этом сегодня на встрече с военными рассказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси выступил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, пишет "БЕЛТА". Он также прокомментировал слухи о том, что теперь ЧВК "Вагнер" будет заниматься охраной ЯО на территории Беларуси.

"Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия, большая часть, завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - заявил Лукашенко.

По его словам, идет совместная работа, обслуживание ведет российская сторона, так как такого опыта у специалистов из Беларуси еще нет.

"Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое", - добавил президент.

Заявления насчет ЧВК, как считает Лукашенко, являются обычным вбросом.

"Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - заключил глава Беларуси.

Размещение ядерного оружия в Беларуси

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси", — сказал он.

При этом он отметил, что речь о передаче ядерного оружия Беларуси не идет.

В Госдепартаменте США высказались насчет этих планов. Там заявили, что продолжат следить за этими событиями, но корректировать свою ядерную стратегию не собираются. А экс-президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться.

В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контроль за размещаемым на территории Беларуси нестратегическим ядерным оружием остается за Россией. В этот же день Лукашенко сообщил, что перемещение ядерных боеприпасов из России в Беларусь уже началось.

В июне Лукашенко заявил, что сам потребовал от Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Президент отметил, что полученные от России бомбы в три раза мощнее тех, что применялись в Хиросиме и Нагасаки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026640-bolshaya-chast-rossiyskogo-yadernogo-oruzhiya-uzhe-zavezena-v-belarus-zayavil-lukashenko/