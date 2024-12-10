Страны Европы заявили о приостановке предоставления убежища гражданам Сирии

Несколько стран Европы заявили о приостановке рассмотрения заявок на предоставление убежища гражданам Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

В частности, убежище сирийцы временно не смогут получить в Германии.

Как сообщили в МВД страны, миграционное ведомство Германии имеет право отложить принятие решения о предоставлении убежища, если ситуация в стране заявителя неясна. Именно это относится теперь к Сирии.

Согласно оценке ведомства, на практике заявления сирийцев теперь будут "отсортированы вниз стопки, а другим прошениям о предоставлении убежища отдадут приоритет".

По данным МВД Германии, к октябрю 2024 года в стране находились 974 136 граждан Сирии. Более двух третей из них запросили убежище.

В этом году граждане Сирии оказались на первом месте по числу просителей убежища в ФРГ. С января по ноябрь от них поступила 74 971 заявка. В 83% случаев они получили положительный ответ.

Аналогичное решение в отношении заявок сирийцев на предоставление убежища 9 декабря приняли власти Австрии. По данным МВД страны, остановлено рассмотрение около 7300 первоначальных заявлений. Также должны быть перепроверены все заявки, одобренные ранее. Приостанавливается и программа воссоединения сирийских семей.

"В этом контексте я поручил министерству подготовить упорядоченную программу репатриации и депортации в Сирию", - сказал министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

В течение дня стало известно, что решения о приостановке обработки ходатайств беженцев из Сирии об убежище также уже приняли или готовятся принять власти и других европейских стран: Великобритании, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии и Швеции. Не исключают этого и во Франции.