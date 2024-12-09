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"Оставил города в руинах": Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии

Опубликовано:

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о Башаре Асаде - он обвинил его в бегстве из Сирии. По информации Кремля, Асад с семьей бежал в Россию.

Заявление Эрдоган сделал в своем обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник, пишет РИА Новости.

"Асад бежал из Сирии, оставив многие города в руинах", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что с самого начала сирийского конфликта Турция строго соблюдает требования соседского права.

"Мы выступали за мир, свободу, диалог, справедливость и скорейшее мирное урегулирование в Сирии. Несмотря на враждебное отношение свергнутого режима, мы при любых обстоятельствах защищали территориальную целостность и унитарное устройство Сирии. Мы никогда не стеснялись возвышать свой голос против несправедливого, незаконного, угнетения и преследования", - заявил президент Турции.

Напомним, вчера мы писали, что по информации российских СМИ, вечером 8 декабря Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Журналистам сообщил это источник в Кремле, отметив, что Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.

Ранее стало известно, что Дамаск оказался в руках повстанцев, а президент Сирии покинул страну.

В МИД России заявили, что в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Как оказалось, Россия предоставила политическое убежище Башару Асаду с семьей - накануне, 8 декабря, они уже прибыли в Москву. В Кремле сегодня прокомментировали эту информацию - Песков заявил, что решение принял лично Владимир Путин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198196-ostavil-goroda-v-ruinah-erdogan-obvinil-asada-v-begstve-iz-sirii/

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