"Оставил города в руинах": Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о Башаре Асаде - он обвинил его в бегстве из Сирии. По информации Кремля, Асад с семьей бежал в Россию.

Заявление Эрдоган сделал в своем обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник, пишет РИА Новости.

"Асад бежал из Сирии, оставив многие города в руинах", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что с самого начала сирийского конфликта Турция строго соблюдает требования соседского права.

"Мы выступали за мир, свободу, диалог, справедливость и скорейшее мирное урегулирование в Сирии. Несмотря на враждебное отношение свергнутого режима, мы при любых обстоятельствах защищали территориальную целостность и унитарное устройство Сирии. Мы никогда не стеснялись возвышать свой голос против несправедливого, незаконного, угнетения и преследования", - заявил президент Турции.

Напомним, вчера мы писали, что по информации российских СМИ, вечером 8 декабря Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Журналистам сообщил это источник в Кремле, отметив, что Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.

Ранее стало известно, что Дамаск оказался в руках повстанцев, а президент Сирии покинул страну.

В МИД России заявили, что в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Как оказалось, Россия предоставила политическое убежище Башару Асаду с семьей - накануне, 8 декабря, они уже прибыли в Москву. В Кремле сегодня прокомментировали эту информацию - Песков заявил, что решение принял лично Владимир Путин.