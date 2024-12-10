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Новости русской службы Би-би-си

Сколько российских военных погибло в Сирии?

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Военный с автоматом и вертолет в воздухе
Военный. Иллюстративное фото: Joe Raedle / Getty Images

Би-би-си удалось установить имена 543 российских военных и сотрудников ЧВК «Вагнер», погибших в ходе операций в Сирии с 2015 по 2024 год. Среди них десятки специалистов из сильнейших подразделений: спецназа сил специальных операций, спецназа ФСБ, разведчиков ГРУ и военных летчиков.

Имена всех кадровых российских военных мы установили на основе открытых источников: публикаций в СМИ, соцсетях, а также данных с кладбищ и военных мемориалов.

Гибель в Сирии 346 сотрудников ЧВК «Вагнер» удалось подтвердить на основе открытых источников и внутренних документов компании, попавших в руки журналистов ряда изданий вследствие утечек с 2016 по 2022 годы.

Реальные потери российской стороны в Сирии могут быть выше, поскольку собранные нами данные могут быть далеко не полными. Официально Россия признала гибель в Сирии 116 своих военнослужащих. Последнее заявление по этому поводу Минобороны сделало весной 2019 года.

Потери элиты спецназа

Последние известные потери России в Сирии произошли в октябре этого года. Степан Алекторский и Николай Михайленко были офицерами подразделений морской пехоты. Их звание — капитан первого ранга — соответствует званию полковника в сухопутной армии.

Время их смерти совпадает с датой известной засады боевиков «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран мира) на сирийских генералов в пустыне провинции Дэйр эз-Зор. Тогда местные источники сообщили, что вместе с двумя сирийскими генералами погибли и два российских офицера.

Всего Россия потеряла в Сирии десятки специалистов самого высокого класса. Например, из открытых источников известно о смерти 15 солдат и офицеров Сил специальных операций — самого элитного подразделения спецназа российских вооруженных сил.

Историю потерь элитного подразделения хорошо иллюстрирует один групповой снимок, попавший в сеть.

На фотографии, сделанной в 2014 году на полигоне близ Севастополя, запечатлены четыре молодых офицера. Трое из них погибнут в Сирии в течение следующих шести лет. Капитан Федор Журавлев (на фото стоит справа) погиб 19 ноября 2015-го во время наведения и корректировки ударов авиации. Капитан Олег Архиреев (на фото сидит) погиб 9 июня 2016-го, подорвавшись на фугасе. Капитан 2-го ранга Александр Тарасюк (стоит слева) погиб 13 ноября 2020-го.

Два старших офицера ССО — полковники Игорь Мельянцев и Александр Попов — умерли в Сирии, как сообщается, от проблем с сердцем.

Россия также потеряла в Сирии по меньшей мере семь офицеров спецназа ФСБ, в том числе сотрудников группы «Альфа». Она считается одним из сильнейших антитеррористических подразделений в мире. Один из погибших — майор Сергей Чернышов.

«Сразу после вуза Сергей уехал служить на Северный Кавказ в подразделение специального назначения Пограничного управления ФСБ России. Спустя шесть лет, в 2012 году, был зачислен в Управление „А" ЦСН ФСБ России, стал снайпером. Его подготовка была отличной. Сергей был инструктором по альпинизму, газоспасателем, имел большое количество парашютных прыжков, в том числе и на парашютах системы „крыло"», — написал о погибшем другой ветеран подразделения «Альфа» Алексей Филатов.

Пример Чернышова показывает, как много времени, сил и средств было вложено Россией в подготовку десятков элитных специалистов, которые затем потеряли свои жизни в Сирии.

В открытых источниках также удалось найти свидетельства гибели в Сирии разведчиков 45-й бригады спецназа ВДВ, солдат и офицеров подразделений ГРУ, а также более 20 военных пилотов и штурманов.

По данным Минобороны России, подготовка только одного военного летчика в России стоит от 3 до 14 миллионов долларов.

В ряде случаев установить места службы погибших невозможно. Например, о гибели полковника Евгения Велева мы узнали только благодаря появлению его имени на мемориале воинам-разведчикам в Калининграде. О его смерти — как и о гибели многих других солдат и офицеров — Минобороны России не сообщало. Где именно служил полковник, неизвестно.

А на саратовском военном мемориале в разделе «погибшие в Сирии» мы обнаружили фамилии старшего лейтенанта Романа Ключникова и подполковника Владимира Иванова. Подробностей об их службе и смерти также никогда не публиковалось.

Всего среди погибших в Сирии российских военных числятся один генерал-майор, 10 полковников, 15 подполковников, 31 майор и еще 61 офицер в звании от лейтенанта до капитана.

В случае выбывания рядовых специалистов (например, гранатометчика или минометчика), бойца другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях — за один-два месяца. Если погибает офицер спецназа, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности.

На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года. А для того, чтобы получить опыт и навыки для проведения специальных операций, лейтенанту потребуется еще около четырех лет. В сумме это не менее восьми лет подготовки и инвестиций, отмечают специалисты.

Потери «Вагнера»

Львиную долю потерь российских сил в Сирии составляют сотрудники ЧВК «Вагнер», созданной Евгением Пригожиным в 2014 году.

Первые известные потери в Сирии отряды ЧВК понесли 19 октября 2015 года — ещё до появления в местных песках официальных российских баз. Тогда в один день погибло сразу восемь вагнеровцев. Об этом рассказал журналист издания «Фонтанка» Денис Коротков, в руки которого попали внутренние документы «Вагнера». Самым возрастным погибшим тогда оказался Александр Леонов, 1963 года рождения, ранее служивший в полиции.

Наиболее крупные единоразовые потери «вагнеровцы» понесли в начале 2018 года в бою в районе газовых месторождений Хашам. Тогда колонна, в которую входили подопечные Евгения Пригожина, приблизилась к позициям курдских сил. Те запросили помощи у своих давних союзников — США. В итоге «вагнеровцы» попали под массированные вертолетные и артиллерийские удары. 67 сотрудников ЧВК погибли на месте, еще 13 умерли от ран в течение ближайших дней. Пометки во внутренних документах «Вагнера» кратко и емко описывают картину произошедшего: «обугливание тела», «тотальное разрушение туловища», «отрыв черепа».

Всего мы смогли подтвердить гибель в Сирии 346 сотрудников ЧВК «Вагнер». Десятки из них были ветеранами боевых действий на Северном Кавказе, и отставными сотрудниками российских подразделений спецназа. Это существенно отличает их от тех, кто будет воевать в составе «вагнеровцев» в ходе вторжения России в Украину в 2022 году, когда Пригожин начнет массовую вербовку заключенных из российских колоний.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198208-skolko-rossiyskih-voennyh-pogiblo-v-sirii/

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