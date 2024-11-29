"Хочет сорвать усилия Трампа": Зеленский о заявлении Путина об "Орешнике"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на выступление главы РФ Владимира Путина на заседании ОДКБ, передает NUR.KZ.

Накануне в Астане глава РФ Владимир Путин подробно рассказал о самой системе "Орешник", а также сообщил о том, какие цели подбирают военные для новых возможных атак этим оружием.

Зеленский назвал выступление Путина "рекламой ракет и своей готовности убивать и уничтожать".

"К тысячам ракет, которые уже ударили по Украине, Путин явно хочет добавить еще тысячи. Он не заинтересован в прекращении этой войны. Более того, Путин хочет помешать другим прекратить эту войну.

Размахивая своим "Орешником", он нацелен исключительно на то, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые обязательно последуют за его инаугурацией. Путин хочет сейчас обострить ситуацию, чтобы президент Трамп не смог положить конец войне", - считает президент Украины.

При этом Зеленский отметил, что эскалация конфликта со стороны Путина, которая происходит сейчас, — это "форма давления, направленная на то, чтобы в конечном итоге заставить президента США принять условия России".

Напомним, о новой баллистической ракете России "Орешник" впервые стало известно из видеообращения главы РФ Владимира Путина вечером 21 ноября. По его словам, РФ нанесла удар "Орешником по "одному из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов" в украинском Днепре.

Ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, что именно известно о новом оружии России.

На ситуацию уже отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.