"Минобороны подбирает цели": Путин заявил о новых возможных пусках "Орешника" по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе высказался о применении "Орешника", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Кремля.

Путин подробно рассказал о самой системе "Орешник", а также сообщил о том, какие цели подбирают военные для новых возможных атак этим оружием.

"Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности солнца температура 5,5–6 тысяч градусов. Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты", - заявил он.

По словам российского лидера, в случае массированного, группового применения данных ракет мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия.

Путин заявил, что у России в настоящий момент имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода.

"И конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", - заявил он.

Путин сообщил, что серийное производство "Орешника" уже началось.

Напомним, 21 ноября Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер.

По его словам, 19 ноября 6 американскими ракетами ATACMS и 21 ноября британскими системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла удар новой ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по украинскому Днепру.

Он добавил, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, и уточнил, что цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для страны.

Позже представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила, что США уже видели подобную "опасную и безрассудную риторику от президента Путина". Еще сообщалось, что на брифинге Сингх также подтвердила, что Пентагон обеспокоен пуском Россией новой баллистической ракеты "Орешник" по цели в Украине.

А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.

"Русская служба Би-Би-Си" рассказала о том, что может представлять собой новая система "Орешник", о применении которой заявил Владимир Путин.