Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Минобороны подбирает цели": Путин заявил о новых возможных пусках "Орешника" по Украине

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Contributor/Getty Images

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе высказался о применении "Орешника", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Кремля.

Путин подробно рассказал о самой системе "Орешник", а также сообщил о том, какие цели подбирают военные для новых возможных атак этим оружием.

"Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности солнца температура 5,5–6 тысяч градусов. Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты", - заявил он.

По словам российского лидера, в случае массированного, группового применения данных ракет мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия.

Путин заявил, что у России в настоящий момент имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода.

"И конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", - заявил он.

Путин сообщил, что серийное производство "Орешника" уже началось.

Напомним, 21 ноября Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер.

По его словам, 19 ноября 6 американскими ракетами ATACMS и 21 ноября британскими системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла удар новой ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по украинскому Днепру.

Он добавил, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, и уточнил, что цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для страны.

Позже представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила, что США уже видели подобную "опасную и безрассудную риторику от президента Путина". Еще сообщалось, что на брифинге Сингх также подтвердила, что Пентагон обеспокоен пуском Россией новой баллистической ракеты "Орешник" по цели в Украине.

А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.

"Русская служба Би-Би-Си" рассказала о том, что может представлять собой новая система "Орешник", о применении которой заявил Владимир Путин.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2193849-minoborony-podbiraet-celi-putin-zayavil-o-novyh-vozmozhnyh-puskah-oreshnika-po-ukraine/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie