Трамп назвал имя своего посланника по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога спецпосланником по урегулированию конфликта в Украине.

О своем выборе Трамп рассказал в соцсети Truth Social.

"Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и политическую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации.

Он был со мной с самого начала! Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасными!" — написал Трамп.

По данным РБК, в июне 2024 года Келлог предлагал свой вариант мирного плана в Украине, в соответствии с которым Киев продолжит получать вооружение только при условии старта переговоров. Если Москва будет отказываться от них, то ее предупредят об усилении поддержки Украины. Прекращение огня, по его задумке, должно быть достигнуто на основе "преобладающих линий фронта".

Отмечается, что 80-летний Келлог в прошлом призывал оказать Киеву необходимую поддержку в ходе боевых действий.

В августе 2024-го Келлог позитивно оценивал действия украинских войск, но уже говорил, что конфликт не завершить военной победой. В ноябре генерал отмечал, что проблемы с Россией эффективнее решать через личные договоренности, а не с помощью санкций и грубой силы.

Во время первого срока Трампа Келлог был исполнительным секретарем и главой аппарата Совета национальной безопасности, а сейчас является сопредседателем консервативного аналитического Центра американской безопасности в Институте политики "Америка прежде всего", который поддерживает Трампа.

Келлог получил военный опыт в ходе конфликта во Вьетнаме. В отставку он вышел в 2003 году, после чего работал в оборонных компаниях Oracle, Cubic и CACI International.

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Напомним, ранее стало известно, что члены команды Трампа начали получать угрозы в свой адрес. В частности, угрозы о взрывах получили назначенная Трампом на пост представителя США при ООН Элиза Стефаник, кандидат Трампа на пост главы Агентства по охране окружающей среды Ли Зельдин и выбранная Трампом на пост министра сельского хозяйства Брук Роллинс.

Добавим, что накануне команда Дональда Трампа объявила о подписании соглашения с администрацией Джо Байдена, означающего процесса передачи контроля над федеральным правительством США.