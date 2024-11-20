Разрешает ли Британия удары своими ракетами по территории России?

Правительство Великобритании несколько месяцев выступало за разрешение Украине использовать свое оружие для ударов по территории России, но хотело согласовать решение с США.

Как стало известно Би-би-си, первые британские ракеты уже применены для обстрела территории России.

Означает ли это, что Лондон последовал примеру Вашингтона и разрешил применять свое оружие по целям в глубине российской территории? И как это может повлиять на ход войны?

С тех пор как премьер-министр Борис Джонсон отправил Украине противотанковые комплексы NLAW еще до начала полномасштабного вторжения, Британия была в авангарде поддержки Украины. После отставки Джонсона сменилось еще два консервативных премьера, а летом к власти пришли лейбористы во главе с сэром Киром Стармером, но все они продолжали проукраинский курс своих предшественников.

В июле, после первой встречи со Стармером, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лондон готов разрешить использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Стармер прямо этого не подтверждал, но говорил, что Киев должен сам решать, как ему использовать западное оружие.

Тем не менее, британские власти хотели сначала согласовать действия с Америкой. В сентябре в Вашингтоне прошли переговоры между Британией и США, перед которыми британские официальные лица неофициально говорили, что Британия будет добиваться от США расширения использования ракет ATACMS и Storm Shadow по территории России, сказал в разговоре с Русской службой Би-би-си военный эксперт Джон Форман, служивший военным атташе Великобритании в Москве в 2019-2022 годах.

Но газета Times пишет со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве, что Стармер хочет позволить Украине использовать оружие по собственному усмотрению.

Газета Figaro также утверждала, что Франция также разрешила использовать собственную разновидность этих ракет — SCALP — для ударов по территории РФ. Елисейский дворец пока официально это не подтвердил и не опроверг.

Джон Форман подчеркнул, что западные ракеты регулярно применяются для ударов по оккупированной РФ территории Украины. В том числе ими был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота ВМФ России в Севастополе в сентябре 2023 года.

Британское правительство официально не комментирует операционные планы и дискуссии с Украиной, Америкой и европейскими союзниками.

Но бывший британский военный атташе Форман считает, что теперь, когда Вашингтон изменил свою позицию, препятствий для использования британских ракет тоже нет. Об этом также писали газеты Telegraph и Guardian.

"Если применение ракет дальнего действия будет соразмерным, точным и ограниченным приграничными областями, я думаю, что это правильное решение, и его надо было принять гораздо раньше. Украина была вынуждена воевать с одной рукой, связанной за спиной", — сказал Форман.

Похожую оценку в разговоре с Русской службой Би-би-си озвучил сэр Лоуренс Фридман, член почетный профессор факультета военных исследований Кингс-колледжа Лондона.

"Мне кажется, мы в прошлом проявляли излишнюю осторожность. Так что это правильное политическое решение. Это нужно было сделать давно", — сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ракетные удары по территории России с помощью западного оружия будут означать прямое участие НАТО в войне. Он обосновывал свою оценку тем, что эти удары будут наноситься с помощью информации от западных разведслужб.

Сэр Лоуренс, однако, обратил внимание на то, что западное оружие уже активно используется для ударов по оккупированным украинским землям, которые Путин аннексировал и считает российскими.

"Очевидно, что Запад помогает Украине всеми возможными способами, кроме отправки собственных сил в бой. Так что это странное заявление — в нем нет особой логики. Я думаю, что оно было сделано скорее для того, чтобы удержать Соединенные Штаты от принятия такого решения", — комментирует Фридман.

Джон Форман отказался комментировать роль западных военных в подготовке ракетных ударов ВСУ, сославшись на оперативные соображения. Но он отметил, что введенные Белым домом ограничения в отношении использования ракет против целей внутри РФ фактически позволили Москве действовать из "созданной при попустительстве США безопасной зоны", обстреливая украинские города и убивая мирных жителей.

Но эксперты подчеркивают, что в последние месяцы возможности украинской армии сужали не только ограничения на использование ракет, но и перебои с их поставками. Times писала, что Британия прекратила поставки ракет Storm Shadow.

"Существует общая проблема с западными поставками, которые идут гораздо медленнее, чем хотелось бы Украине. Она затрагивает и ATACMS. Западные запасы не так уж велики, и мы должны сохранять определенные запасы для своей собственной обороны", — сказал Лоуренс Фридман в разговоре с Би-би-си.

Вооруженные силы США имеют ограниченное количество ATACMS, и в данный момент новые ракеты не производятся, старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга. Темпы производства других западных ракет дальнего действия также не могут обеспечить объема, необходимого Украине.

"Примером этого является то, как Украина израсходовала большую часть британского арсенала Storm Shadow по российским глубинным целям в 2023 году, но не смогла ослабить российскую структуру командования и управления до уровня, которым могла бы воспользоваться украинская армия", — пишет Уотлинг.