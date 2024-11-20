Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин

Президент США Джо Байден одобрил поставку Украине противопехотных мин, сообщил источник Би-би-си в Пентагоне. В Белом доме рассчитывают, что использование противопехотных мин поможет Киеву сдержать наступление российских войск на востоке страны.

По данным источника в Пентагоне, Украина получит противопехотные мины уже в ближайшее время, но точные сроки поставок не называются. При этом Киев обязался использовать их только на территории Украины и вдали от густонаселенных районов.

Кроме того, украинские военные, по данным источника Би-би-си, как предполагается, будут применять такой тип противопехотных мин, которые ограничены по времени использования. Такие мины работают от батареи и могут оставаться активными от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от заряда батареи. После исчерпания заряда мина не сможет взорваться.

Россия активно применяла противопехотные мины с самого начала полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года. Однако российские военные применяют мины, которые не ограничены по времени использования и остаются опасными до тех пор, пока они не будут найдены и обезврежены.

По данным украинского Центра противоминной деятельности, с начала полномасштабной войны до 1 июня 2024 года в тылу произошло 664 инцидента со взрывоопасными предметами, в которых пострадали гражданские. 297 человек погибли, 673 получили ранения разной степени тяжести.

США ранее не давали разрешение на использование противопехотных мин из-за их опасности для мирного населения. При этом Вашингтон передавал Украине противотанковые мины.

Вашингтон также объявил о том, что посольство США в Киеве на один день приостановит работу — из-за "полученной информации об угрозе масштабной воздушной атаки со стороны России 20 ноября".

"В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено оставаться в укрытии", — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Ведомство также рекомендовало гражданам США, находящимся в Киеве, быть готовыми немедленно переместиться в укрытие в случае объявления об опасности воздушной атаки со стороны России.

И Россия, и Украина сообщили о масштабных атаках беспилотников минувшей ночью, 20 ноября.

"Качественно новый виток напряженности"

Вскоре после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США администрация Джозефа Байдена, который покинет Белый дом в январе, приступила к активным шагам, призванным помочь Киеву на поле боя.

Решение о поставках Украине противопехотных мин последовало за решением Джо Байдена разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Минобороны России ранее заявило, что в ночь на вторник, 19 ноября, ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.

Пять ракет, по данным Москвы, были сбиты, а одна повреждена. Ее обломки якобы спровоцировали "пожар" на военном объекте в Брянской области.

Корреспондент Reuters Идрис Али со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что всего для удара по территории России было использовано восемь ракет, и только две из них Россия перехватила. Официального подтверждения этой информации нет.

После удара ВСУ ракетами ATACMS по территории России министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в попытках эскалации конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия даст "ответ", не уточнив, о каких именно решениях может идти речь. Ранее в Кремле заявляли о "качественно новом витке напряженности" в случае удара дальнобойными ракетами по территории России.

В минувший вторник Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно новой версии документа, Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие при критической угрозе суверенитету или территориальной целостности государства.

До этого условием применения ядерного оружия была "угроза существованию государства".