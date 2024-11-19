1000 дней войны: Зеленский представил план стойкости Украины

Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде сегодня официально представил план стойкости Украины. Он состоит из десяти пунктов, сообщает РБК-Украина.

По данным издания, план стойкости состоит из 10 пунктов: единство, фронт, оружие, финансы, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и поддержка ветеранов.

Во время выступления Зеленский остановился на теме объединения Европы и Украины.

"Мы достигли наибольшего уровня близости с ЕС и НАТО за все время независимости. Уже сформирована вся необходимая архитектура для переговорного процесса с Евросоюзом", - заявил он.

По его словам, скоро завершится скрининг законодательства, чтобы в начале 2025 года открыть переговоры о вступлении в ЕС. Право на вступление в НАТО он назвал жизненно важным, но "дефицит политической воли на Западе мешает официальному приглашению Украины".

Зеленский также сказал, что Украина не позволит использовать себя в предвыборных баталиях.

"Возможно, Украине придется кого-нибудь в Москве пережить, чтобы добиться всех своих целей… Чтобы восстановить полную целостность Украины", - подчеркнул он.

Также Зеленский сообщил, что выборы в Украине пройдут только после установления "справедливого мира". Кроме того, он сообщил, что Украина постепенно перейдет к формированию армии на основе контрактов, а не мобилизации. Вскоре должна появиться новая система контрактов в ВСУ для украинцев, которые не достигли возраста мобилизации (младше 25 лет).

Кроме того, Зеленский заявил, что рисков для сил обороны и безопасности Украины из-за финансирования нет на год вперед.

"Независимо от политической турбулентности в мире", - отметил президент.

Отдельно Зеленский остановился на теме создания украинского контента.

"Такого контента, который способен полностью заменить российский контент. В первую очередь для детей. И этот вопрос - и об устойчивости, и о безопасности. Мы должны переиграть Россию и в этом", - заявил он.

Как сообщается на сайте ООН, сегодня исполняется ровно 1000 дней с начала войны. Сообщается, что по меньшей мере 2 406 детей были убиты или ранены с момента вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

Напомним, несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что представит Украине "План стойкости", куда, как ожидалось, войдут положения об энергетике, производстве оружия, безопасности в стране и "культурном суверенитете".

Также сегодня, в 1000 день войны, президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. Изменения уже вступили в силу.