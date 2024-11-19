Использование ВСУ западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ, заявили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новую ядерную доктрину России - он пояснил, на какие удары ВСУ она допускает ядерный ответ.

По его словам, использование западных неядерных ракет ВС Украины против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ, пишет ТАСС.

По информации РИА Новости, Песков также добавил, что Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайне вынужденной мерой.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. Изменения уже вступили в силу.

Отметим, в сентябре текущего года президент России Владимир Путин заявлял, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. Российский лидер отмечал, что Киев не сможет самостоятельно наносить такие удары, так как для этого ему потребуются данные со спутников, которыми Украина не располагает. Кроме того, Путин заявлял, что вносить полетные задания в эти ракетные системы также могут только военнослужащие НАТО.

Также сообщалось, что Россия меняет свою ядерную доктрину - об этом 25 сентября объявил Владимир Путин.

"Русская служба Би-Би-Си" тогда писала, что Москва существенно расширяет список оснований для применения ядерного оружия. Эксперты указывали, что это - реакция на дискуссию о возможном разрешении Украине применять западные ракеты для ударов вглубь России.

17 ноября издание The New York Times сообщило, что США разрешили Украине дальнобойные удары по России ракетами ATACMS. В Белом доме от комментариев по данной ситуации отказались.

Позже в посольстве Китая в Вашингтоне высказались о возможном разрешении Байдена наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о том, что США разрешили Украине бить своими ракетами ATACMS по территории РФ.

В Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.