Нетаньяху впервые признал причастность Израиля ко взрывам пейджеров в Ливане

Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина впервые признал причастность Израиля ко взрывам пейджеров в Ливане, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Тысячи пейджеров и раций начали взрываться у их владельцев по всему Ливану в середине сентября. Тогда в Израиле опровергли свою причастность к происходящему.

Однако вчера, 10 ноября, Нетаньяху все же признал, что это была операция Израиля.

"Операция с пейджерами и устранение лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы были проведены, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них в политическом эшелоне", — заявил Нетаньяху.

Издание подчеркивает, что говоря о противодействии чиновников в оборонном ведомстве Нетаньяху явно намекал на недавно уволенного министра обороны Йоава Галланта.

По данным издания, Нетаньяху и Галлант неоднократно конфликтовали в течение своего совместного пребывания в правительстве. В марте 2023 года Нетаньяху уволил Галланта на следующий день после того, как тогдашний министр обороны призвал приостановить процесс по реформированию судебной системы. Он объяснил это тем, что возникшие в обществе разногласия представляли угрозу национальной безопасности.

Взрывы электронных устройств в Ливане

Напомним, как сообщала Русская служба Би-би-си, 17 сентября сотни членов ливанской вооруженной группировки "Хезболла" получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались. Взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

В результате, по последним данным, погибли 12 человек, еще 2800 ранены. Среди убитых - 10-летняя дочь члена "Хезболлы" в долине Бекаа. Во взрыве пейджеров группировка обвинила Израиль.

О том, как такое могло произойти, Русская служба Би-би-си подробно описывала в своем материале.

Вслед за многочисленными взрывами пейджеров в среду днем у членов "Хезболлы" начали взрываться рации. Русская служба Би-би-си сообщила о 14 погибших и более 450 раненых. Издание также отметило, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: страна "открывает новый этап войны" и "центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил".

Также Русская служба Би-би-си опубликовала материал о возможной компании-производителе пейджеров, в которые была заложена взрывчатка.