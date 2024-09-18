Взрывы портативных раций "Хезболлы" в Ливане: 14 погибших, более 450 раненых

Портативные рации, используемые ливанской вооруженной группировкой "Хезболла", начали взрываться в среду вечером на юге страны и в южных пригородах столицы Бейрута, сообщили агентству Reuters источник в органах безопасности и очевидец.

По крайней мере один из взрывов произошел рядом с похоронной процессией, организованной "Хезболлой" по погибшим накануне в результате взрывов тысяч пейджеров, используемых этой группировкой.

Информационные агентства со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана сообщают о 14 погибших и более 450 раненых.

Государственное Национальное агентство новостей Ливана (NNA) передало, что в результате взрывов неназванных "устройств" погибли три человека в городе Сохмар на юге долины Бекаа.

Агентство также передает, что "старые пейджеры" взорвались в домах в южных пригородах Бейрута и на юге Ливана. Несколько раненых были переведены в больницы в столице и в Баальбеке, расположенном в долине Бекаа.

Один из корреспондентов NNA сообщил, что два человека получили ранения после взрыва устройства на дороге в деревне Али аль-Нахри в центральной части Бекаа. Другой рассказал, что пейджер взорвался в машине рядом с кладбищем в Дждейдет Марджейун на юге Бекаа.

Ливанский Красный Крест сообщил, что его бригады реагируют на "многочисленные взрывы в разных районах", в том числе на юге и востоке страны. Около 30 бригад скорой помощи были развернуты, и еще больше находятся в состоянии "повышенной готовности и готовы вмешаться", говорится в заявлении.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, в Дахие, южный пригород Бейрута и оплот "Хезболлы", прибыли машины скорой помощи. Здесь собралась большая толпа на похороны четырех жертв вчерашних взрывов, включая маленького мальчика и сына члена парламента от "Хезболлы". Около 17:00 по местному времени здесь прогремел сильный взрыв.

В среду группировка заявила, что атаковала ракетами израильские артиллерийские позиции.

О том, когда "Хезболла" нанесла свой последний ракетный удар, не сообщалось, но обычно группировка объявляет о таких ударах вскоре после их нанесения, что позволяет предположить, что она обстреляла позиции израильской артиллерии в среду.

Израильское агентство Моссад, имеющее долгую историю сложных операций на чужой территории, заложило взрывчатку в пейджеры, импортированные "Хезболлой", за несколько месяцев до взрывов во вторник, сообщил Reuters высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности и еще один источник.

Число погибших от взрывов пейджеров возросло до 12, включая двух детей, сообщил в среду министр здравоохранения Ливана Фирасс Абьяд. Ранения получили около 3000 человек, в том числе многие бойцы группировки и посланник Ирана в Бейруте.

Совет безопасности ООН соберется до конца недели, чтобы обсудить взрывы раций в Ливане.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна "открывает новый этап войны", и "центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил". "Нам потребуется последовательность с течением времени, эта война требует большого мужества, решимости и настойчивости", — добавил он.

Эти комментарии можно воспринимать как свидетельство того, что Израиль переключает свое внимание на "Хезболлу" и конфликт вокруг границы с Ливаном. Около 60 000 израильтян были вынуждены покинуть север страны из-за воздушных атак "Хезболлы".

Ранее на этой неделе правительство Израиля переформулировало задачи войны, сделав их возвращение основной целью, а Галлант заявил, что военные действия будут единственным вариантом в случае провала дипломатии, что повышает перспективу перехода конфликта с "Хезболлой" в стадию полномасштабной войны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "глубоко встревожен" сообщениями о взрывах устройств связи в Ливане и Сирии, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы предотвратить любую дальнейшую эскалацию", — добавил Дюжаррик, отметив, что Гутерриш призывает к немедленному "возвращению к режиму прекращения боевых действий для восстановления стабильности".

В среду Гутерриш выступал перед журналистами примерно в то время, когда появились первые сообщения о новых взрывах в Ливане, и предупредил тогда, что взрывы пейджеров указывают на "серьезный риск резкой эскалации в Ливане". "Логика того, чтобы заставить все эти устройства взорваться, заключается в том, чтобы сделать это в качестве упреждающего удара перед крупной военной операцией", — сказал Гутерриш.

"Снова мало сомнений, что за взрывами стоит Израиль"

Анализ корреспондента Би-би-си Пола Адамса:

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс, со вчерашнего дня циркулирует несколько теорий относительно времени проведения этих массовых атак на членов "Хезболлы".

Согласно одной из них, Израиль выбрал этот момент, чтобы послать грозный сигнал поддерживаемому Ираном ливанскому ополчению в ответ на постепенную эскалацию насилия вдоль северной границы Израиля.

По другой версии Израиль не собирался приводить свой план в действие именно в этот момент, но его заставила действовать возможность того, что заговор вот-вот будет раскрыт.

После сегодняшнего второго раунда взрывов по-прежнему возможны оба сценария. Но больше, чем когда-либо, это похоже на согласованную попытку Израиля (и снова мало сомнений, что за этим стоит Израиль) покалечить "Хезболлу" в прямом и переносном смысле.

Поскольку все пейджеры и рации теперь рассматриваются как потенциально смертоносные устройства, способность членов "Хезболлы" общаться друг с другом подорвана. Возможно, Израиль надеется, что, продемонстрировав, насколько скомпрометированы коммуникации "Хезболлы", группировка не решится — или сочтет это слишком трудным — наносить дальнейшие удары по территории Израиля. По крайней мере, пока. Или же Израиль тщательно готовит почву для своей собственной крупной операции на территории Ливана, считает наш корреспондент.