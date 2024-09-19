BAC Consulting: что известно о венгерской фирме, которую связывают с поставками заминированных пейджеров для "Хезболлы"

Более 12 человек, в том числе двое детей, по данным властей Ливана, погибли от взрывов тысяч пейджеров, используемых членами группировки "Хезболла", 17 сентября и более 2 тысяч получили ранения. C производством пейджеров связывают венгерскую компанию BAC Consulting, несмотря на то, что устройства несли на себе бренд другой компании.

На следующий день после инцидента с пейджерами на юге Ливана и в южных пригородах столицы Бейрута начали взрываться портативные рации, также используемые ливанской вооруженной группировкой.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, от взрывов раций погибли 25 человек и 608 пострадали.

Ливан обвинил в произошедшем Израиль. Израиль не комментировал взрывы, однако в среду глава Минобороны страны Йоав Галлант объявил о «новой фазе войны».

Откуда появилась информация о BAC Consulting?

Вскоре после взрывов пейджеров в социальных сетях появились изображения двух поврежденных устройств. На фотографиях, подлинность которых не подтверждена, было видно слово «Gold» и серийный номер, начинающийся либо с «AP», либо с «AR».

Это указывало на то, что к производству пейджеров могла быть причастна тайваньская компания Gold Apollo. Об этом же говорил высокопоставленный ливанский чиновник в комментарии агентству Reuters.

Однако в заявлении тайваньской фирмы говорится, что пейджеры, использованные при взрыве, были изготовлены будапештской компанией BAC Consulting, которая имела лицензию на использование бренда Gold Apollo.

«Продукт был не наш. На нем был только наш бренд», — заявил в среду основатель и президент Gold Apollo Сюй Цингуан журналистам в офисе компании.

Что известно о BAC Consulting?

BBC Verify, отдел Би-би-си по проверке фактов, ознакомился с регистрационными данными компании BAC. Из них следует, что она была впервые зарегистрирована в 2022 году в Будапеште и имеет одного акционера.

В качестве адреса регистрации указано здание в 14-м районе Будапешта. В том же здании зарегистрированы еще 13 компаний и одно физическое лицо. Поиск по коммерческой базе данных не выявил связей ВАС с другими компаниями или людьми.

В той же базе данных нет никакой информации о коммерческой деятельности BAC, например, записей о поставках между компанией и другими фирмами.

Однако на сайте ВАС, который сейчас недоступен, ранее говорилось, что компания расширяет свой бизнес в Азии и ставит перед собой цель «развивать международное технологическое сотрудничество между странами для продажи телекоммуникационных продуктов».

Согласно документам, чистый оборот BAC в 2022 году составил 256996000 венгерских форинтов (725 тысяч долларов США), в 2023 году - 210307000 форинтов (593 тысяч долларов США).

В брошюре компании, опубликованной на LinkedIn, перечислены восемь организаций, с которыми якобы сотрудничала ВАС, включая Европейскую комиссию и Министерство международного развития Великобритании (DfID).

BBC Verify обратился за комментариями ко всем перечисленным организациям. Министерство иностранных дел Великобритании, к которому перешли функции упраздненного DfID, ответило, что находится в процессе расследования. Но на основании первых бесед в министерстве отметили, что не имеют никакого отношения к ВАС, несмотря на утверждения фирмы об обратном.

На сайте ВАС в качестве главного исполнительного директора и основателя указан один человек — Кристиана Барсони-Арчидиаконо, и, по-видимому, не упоминаются никакие другие сотрудники.

Как выяснил BBC Verify, в 2001 году Барсони-Арчидиаконо окончила Университет Катании (Италия) по специальности «физика». Согласно ее профилю на LinkedIn, она также имеет докторскую степень двух лондонских университетов.

Также в профиле указано, что Барсони-Арчидиаконо является членом правления международной некоммерческой организации Earth Child Institute, декларирующей своей целью образование детей на тему устойчивого развития. Однако в самой организации Би-би-си заявили, что Барсони-Арчидиаконо «не является и никогда не была официальным членом совета директоров Earth Child Institute».

Там сообщили, что действительно вступили в контакт с этой женщиной в 2017-18 годах, когда с ней велась переписка по электронной почте, чтобы «изучить, может ли она поддержать ECI и каким образом». Однако после 2018 года никаких контактов с ней не было.

NBC сообщила, что ей удалось поговорить с Барсони-Арчидиаконо, и та подтвердила, что ее компания сотрудничала с Gold Apollo. На вопрос о пейджерах и взрывах она ответила: «Я не делаю пейджеры. Я всего лишь посредник. По-моему, вы ошиблись».

Мы предприняли несколько попыток связаться с Барсони-Арчидиаконо, но так и не смогли ее найти.

Би-би-си несколько раз звонила в ВАС, но не получила ответа.

Что говорят власти Венгрии

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что взорвавшиеся пейджеры «никогда» не находились на территории Венгрии.

«Власти подтвердили, что компания, о которой идет речь, служит торговым посредником и не имеет производственных или операционных объектов в Венгрии», — написал пресс-секретарь правительства Золтан Ковач в X (бывший твиттер).

BAC Consulting и ее связь с Израилем

Издание New York Times со ссылкой на 12 бывших и и нынешних сотрудников разведки и оборонного ведомства Израиля в четверг написала, что BAC Consulting была частью израильского прикрытия.

«По их словам, были созданы еще как минимум две подставные компании, чтобы скрыть реальную личность людей, создававших пейджеры: офицеров израильской разведки», — утверждает NYT.

По информации издания, BAC принимала заказы и от обычных клиентов, для которых производила линейку обыкновенных (не взрывоопасных) пейджеров. Но для «Хезболлы» через нее поставлялись пейджеры с вмонтированным взрывным устройством.

«По словам трех сотрудников разведки, они производились отдельно и содержали батарейки, начиненные взрывчатым веществом PETN».

Пейджеры начали поставлять в Ливан летом 2022 года в небольших количествах, но после того, как глава «Хезболлы» Хасан Насралла потребовал прекратить использовать мобильные телефоны, производство пейджеров резко увеличили.