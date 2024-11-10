Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС. Офис ХАМАС в Дохе не закрывают

Катар приостановил свою деятельность в качестве посредника на переговорах между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, заявил МИД этой страны.

До этого высокопоставленные американские чиновники анонимно заявили СМИ, что США больше не намерены мириться с присутствием в Катаре представителей ХАМАС.

В Вашингтоне обвиняют палестинскую группировку в отказе от последнего предложения по прекращению огня в Газе и возвращению заложников.

Вашингтонские источники агентства Reuters на условиях анонимности сообщили, что власти Катара обещали выдворить политическое представительство ХАМАС со своей территории ещё 10 дней назад.

Представители ХАМАС это отрицали. МИД Катара также назвал сообщения о выдворении офиса ХАМАС неточными.

«Главная цель представительства в Катаре — быть каналом коммуникации между заинтересованными сторонами, и этот канал способствовал достижению прекращения огня на прежних этапах», — уточнил представитель министерства Маджед бин Мохаммед аль-Ансари.

Ведомство заявило, что переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, а посреднические усилия Катара возобновятся тогда, когда «стороны продемонстрируют свою серьезность и готовность закончить эту жестокую войну».

Представительство ХАМАС в Дохе было открыто в 2012 году — как сообщается, по просьбе администрации тогдашнего президента США Барака Обамы, чтобы поддерживать связь с группировкой.

Катар — скромное по размеру, но весьма влиятельное государство Персидского залива — является ключевым союзником США в ближневосточном регионе.

Здесь расположена крупная американская авиабаза, и власти Катара неоднократно выступали посредниками Вашингтона в деликатных политических переговорах, в том числе с Россией, Ираном и талибами.

Наряду с США и Египтом, катарцы играют важную роль и в безуспешных пока переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Безуспешные переговоры

Последний раунд, прошедший в середине октября, не привел к соглашению, поскольку ХАМАС отверг предложение о краткосрочном прекращении огня, сославшись на то, что всегда требовал полного прекращения войны и вывода из Газы всех израильских войск.

Критика за срыв сделки с заложниками звучит и в адрес Израиля. Вскоре после своего увольнения в начале этой недели теперь уже бывший министр обороны Йоав Галант заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху — вопреки советам руководителей своей службы безопасности — отказался от предложенной мирной сделки.

Как передает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Джо Инвуд, призыв к изгнанию ХАМАС из Катара, по-видимому, является попыткой уходящей администрации Белого дома заключить хоть какое-нибудь мирное соглашение до января, когда Джо Байден должен передать президентский пост Дональду Трампу.

Трамп же, согласно данным некоторых источников, заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что хотел бы окончания войны еще до момента, кода он примет присягу президента.

В любом случае влияние нынешней администрации США на правительство Израиля останется ограниченным, поэтому в Вашингтоне могут надеяться ускорить сделку при помощи оказания давления на ХАМАС.

Успех этого плана может зависеть от того, согласится ли Катар выполнить требования США, пишет наш корреспондент.

По его словам, если ХАМАС покинет Доху, неясно, где расположится его политический офис.

Он может переместиться в поддерживающий ХАМАС Иран, однако после убийства лидера группировки Исмаила Хании с этим связаны высокие риски. Кроме того, на иранской территории у ХАМАС и близко не будет такой же возможности связываться с представителями Запада, как в Катаре, пишет Джо Инвуд.

Более вероятным вариантом могла бы стать Турция, которая является членом НАТО и где большинство населения составляют мусульмане-сунниты. К тому же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится представить себя как посредника между Западом и Востоком.

Сообщается, что руководство ХАМАС прежде всего опасается за собственную безопасность, поскольку за последние четыре месяца были убиты два лидера группировки. После смерти Хании в июле израильские войска в октябре убили Яхью Синвара — организатора нападения на Израиль 7 октября 2023 года.