Взрывающиеся пейджеры ранили сотни членов "Хезболлы" в Ливане

Сотни членов ливанской вооруженной группировки "Хезболла" получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались, сообщают информагентства.

Reuters передает, что речь идет о сотнях пострадавших, такие же оценки дает AFP. Государственное информагентство Ливана сообщает, что в числе прочего взрывы прозвучали в южном районе столицы Бейрута, который считается оплотом "Хезболлы", а также в нескольких других регионах страны.

Журналист Reuters видел по меньшей мере 10 окровавленных членов "Хезболлы" в Бейруте. Неназванный представитель "Хезболлы" сказал Reuters, что речь идет о "крупнейшем провале служб безопасности" организации за последнее время. Reuters сообщает, что взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

Источники в ливанских службах безопасности сообщили Би-би-си, что пейджеры, которые члены "Хезболлы" используют для связи, были взломаны израильскими спецслужбами.

Власти Израиля пока не комментировали информацию о взрывах пейджеров.

Вместе с тем, эти события происходят всего через несколько часов после заседания правительства Израиля, где перед военными была поставлена задача обеспечить безопасное возвращение израильтян в северные районы страны.

Израиль неоднократно угрожал начать военную операцию, чтобы изгнать "Хезболлу" из приграничных районов Ливана и прекратить постоянные обстрелы со стороны группировки.