Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Вызвано разногласиями": экс-министр обороны Израиля назвал причину отставки

Опубликовано:

Йоав Галант
Йоав Галант. Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Йоав Галант, которого вчера сняли с поста министра обороны Израиля, выступил с обращением к гражданам страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В обращении Галант заявил, что основными причинами его отставки стали разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросам призыва в армию ультраортодоксальных евреев, способов освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, и создания государственной следственной комиссии для расследования событий 7 октября 2023 года.

"Это увольнение вызвано разногласиями по трем вопросам: первый, я считаю, что все, кто достиг призывного возраста, должны служить в армии… второй, возвращение заложников из плена ХАМАС возможно, но придется идти на тяжелые уступки… третий, необходимо извлечь уроки и сделать выводы и у этого есть название - государственная следственная комиссия', - приводит издание слова Галанта.

В конце своего выступления бывший министр почтил память погибших солдат и выразил соболезнования их родным и близким, после чего отдал честь и покинул трибуну.

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183532-vyzvano-raznoglasiyami-eks-ministr-oborony-izrailya-nazval-prichinu-otstavki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie