"Вызвано разногласиями": экс-министр обороны Израиля назвал причину отставки

Йоав Галант, которого вчера сняли с поста министра обороны Израиля, выступил с обращением к гражданам страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В обращении Галант заявил, что основными причинами его отставки стали разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросам призыва в армию ультраортодоксальных евреев, способов освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, и создания государственной следственной комиссии для расследования событий 7 октября 2023 года.

"Это увольнение вызвано разногласиями по трем вопросам: первый, я считаю, что все, кто достиг призывного возраста, должны служить в армии… второй, возвращение заложников из плена ХАМАС возможно, но придется идти на тяжелые уступки… третий, необходимо извлечь уроки и сделать выводы и у этого есть название - государственная следственная комиссия', - приводит издание слова Галанта.

В конце своего выступления бывший министр почтил память погибших солдат и выразил соболезнования их родным и близким, после чего отдал честь и покинул трибуну.