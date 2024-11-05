Зеленский заявил об 11 тысячах военных КНДР в России: данные прокомментировал Пентагон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об 11 тысячах военных КНДР на территории Курской области России. В Пентагоне отметили, что данных о том, что они участвуют в военных действиях, пока нет.

"Было отдельное сообщение от оборонной разведки Украины и Службы внешней разведки о северокорейских войсках на территории России. Их уже 11 тысяч в Курской области.

Мы наблюдаем увеличение числа северокорейцев, но, к сожалению, не видим реакции наших союзников", - рассказал Зеленский в своем обращении в официальном Telegram-канале.

Информацию о северокорейских военных прокомментировали в Минобороны США, передает "Голос в Америки".

Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер в понедельник подтвердил: Штаты считают, что в Курской области РФ на данный момент находится не менее 10 тысяч военнослужащих КНДР. Однако подтвердить факт, что они участвуют в боевых действиях, они не могут.

"Мы признаем, что по мере продолжения оценки присутствия КНДР на местах, эти цифры могут несколько увеличиться с точки зрения общего числа военнослужащих КНДР в России", - говорит Райдер.

По его данным, всем военным Северной Кореи выдаются российская форма и оружие.

Напомним, в середине октября разведка Южной Кореи объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Позже Северная Корея опровергла сообщения об отправке своих солдат в Россию для участия в войне против Украины, назвав такую информацию "необоснованными слухами". Ближе к концу прошлого месяца президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о нахождении военных КНДР на территории РФ.

Позже генсек НАТО заявил об отправке северокорейских военных в Курскую области, назвав такой политический ход "опасным расширением конфликта". А уже 1 ноября глава МИД КНДР официально заявила об оказании Пхеньяном помощи российской армии.