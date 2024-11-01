Сын Трампа поддержал отца в скандале с Байденом и оделся в мусорный мешок на Хэллоуин

Сын экс-президента США Эрик Трамп отреагировал на высказывание Джо Байдена, назвавшего сторонников Дональда Трампа "мусором", и оделся на Хэллоуин в костюм мусорного мешка, передает NUR.KZ.

Семейную фотографию, на которой Эрик Трамп предстал в костюме мусорного мешка, он опубликовал в соцсети X, подписав ее "Американский "мусор". На Трампе был большой мусорный мешок, черные брюки и красная кепка с надписью "Сделаем Америку снова великой".

Супруга Эрика Трампа предстала в образе Статуи Свободы. В праздничных костюмах были и дети пары, а также домашние животные.

"Счастливого Хэллоуина, друзья! Мы вас всех любим! Эрик, Лара, Люк, Каролина, Чарли и Бен!" - завершил свой пост Эрик Трамп.

Напомним, на днях Джо Байден во время видеоконференции в Zoom, комментируя слова Дональда Трампа, назвал сторонников республиканца "мусором".

"Единственный мусор, который я вижу, - это его сторонники", - заявил Джо Байден в ходе видеоконференции.

Видео стало распространяться в Сети и быстро стало вирусным, вызвав волну негодования не только у сторонников Трампа, но и у американцев в целом.

На подобные высказывания отреагировал и сам Трамп, выступая на митинге в Аллентауне, штат Пенсильвания.

"Вы должны, пожалуйста, простить его (прим. ред. - Байдена). Пожалуйста, простите его. Ибо он не знает, что говорит", - отметил Дональд Трамп.

После этого и сам Байден попытался исправить ситуацию, написав пост в соцсети X и опровергнув сказанные слова. Он отметил, что под мусором имел в виду звучавшую на одном из митингов Трампа риторику ненависти.

Позже Трамп опубликовал пост на своей странице в X.

"Пока я веду кампанию позитивных решений для спасения Америки, Камала Харрис ведет кампанию ненависти. Она провела всю неделю, сравнивая своих политических оппонентов с самыми злобными массовыми убийцами в истории. Теперь, в довершение всего, Джо Байден называет наших сторонников "мусором". Вы не можете руководить Америкой, если не любите американский народ. Камала Харрис и Джо Байден показали, что они оба не подходят для того, чтобы быть президентом Соединенных Штатов", - написал Дональд Трамп.

Также Трамп заявил, что поддерживает всех людей, вне зависимости от их расы, религии и цвета кожи.

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