Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сын Трампа поддержал отца в скандале с Байденом и оделся в мусорный мешок на Хэллоуин

Опубликовано:

Эрик Трамп
Эрик Трамп. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Сын экс-президента США Эрик Трамп отреагировал на высказывание Джо Байдена, назвавшего сторонников Дональда Трампа "мусором", и оделся на Хэллоуин в костюм мусорного мешка, передает NUR.KZ.

Семейную фотографию, на которой Эрик Трамп предстал в костюме мусорного мешка, он опубликовал в соцсети X, подписав ее "Американский "мусор". На Трампе был большой мусорный мешок, черные брюки и красная кепка с надписью "Сделаем Америку снова великой".

Супруга Эрика Трампа предстала в образе Статуи Свободы. В праздничных костюмах были и дети пары, а также домашние животные.

"Счастливого Хэллоуина, друзья! Мы вас всех любим! Эрик, Лара, Люк, Каролина, Чарли и Бен!" - завершил свой пост Эрик Трамп.

Напомним, на днях Джо Байден во время видеоконференции в Zoom, комментируя слова Дональда Трампа, назвал сторонников республиканца "мусором".

"Единственный мусор, который я вижу, - это его сторонники", - заявил Джо Байден в ходе видеоконференции.

Видео стало распространяться в Сети и быстро стало вирусным, вызвав волну негодования не только у сторонников Трампа, но и у американцев в целом.

На подобные высказывания отреагировал и сам Трамп, выступая на митинге в Аллентауне, штат Пенсильвания. 

"Вы должны, пожалуйста, простить его (прим. ред. - Байдена). Пожалуйста, простите его. Ибо он не знает, что говорит", - отметил Дональд Трамп.

После этого и сам Байден попытался исправить ситуацию, написав пост в соцсети X и опровергнув сказанные слова. Он отметил, что под мусором имел в виду звучавшую на одном из митингов Трампа риторику ненависти.

Позже Трамп опубликовал пост на своей странице в X.

"Пока я веду кампанию позитивных решений для спасения Америки, Камала Харрис ведет кампанию ненависти. Она провела всю неделю, сравнивая своих политических оппонентов с самыми злобными массовыми убийцами в истории. Теперь, в довершение всего, Джо Байден называет наших сторонников "мусором". Вы не можете руководить Америкой, если не любите американский народ. Камала Харрис и Джо Байден показали, что они оба не подходят для того, чтобы быть президентом Соединенных Штатов", - написал Дональд Трамп.

Также Трамп заявил, что поддерживает всех людей, вне зависимости от их расы, религии и цвета кожи.

Мы также писали, что после этого инцидента Дональд Трамп проехал на мусоровозе - политика в светоотражающей жилетке на пассажирском сиденье сняли американские телеканалы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2181665-syn-trampa-podderzhal-otca-v-skandale-s-baydenom-i-odelsya-v-musornyy-meshok-na-hellouin/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie