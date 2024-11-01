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Один из богатейших людей мира рассказал, за кого проголосовал на выборах США

Опубликовано:

Майкл Блумберг
Майкл Блумберг. Фото: Bryan Bedder/Getty Images for Bloomberg Philanthropies

Один из самых богатейших в мире людей Майкл Блумберг заявил, что досрочно отдал свой голос за Камалу Харрис. Колонку предпринимателя опубликовали в Bloomberg, передает NUR.KZ.

Блумберг отметил, что поддерживает кандидатов от обеих партий, но проголосовал за демократку.

"Я не по всем вопросам согласен с вице-президентом Камалой Харрис, но в начале этой недели я без колебаний проголосовал за нее", - пишет он.

Блумберг добавил, что при выборе руководствовался "политическими позициями и личной честностью".

Далее в своей статье он прокомментировал каждый пункт предвыборной программы Харрис: ее позицию касательно абортов в США, иммиграции, экономики, распространения оружия по стране и др.

При этом Блумберг раскритиковал Трампа.

"Как считают бывший вице-президент Майк Пенс и многие другие республиканцы, Трамп не годится на высокий пост", - заявил бизнесмен.

Отметим, согласно Forbes, 82-летний глава компании Bloomberg Майкл Блумберг занимает 10-е место в рейтинге 400 богатейших американцев за текущий год. Его состояние оценивается в 104,7 млрд долларов.

К слову, недавно Джо Байден досрочно проголосовал на выборах США.

Между тем другой богатейший человек - предприниматель Илон Маск активно высказывается в поддержку Трампа. В начале октября он появился на предвыборном митинге экс-президента США в Пенсильвании, а также резко высказывался в адрес Камалы Харрис.

Кроме того, Маск вложился в кампанию Трампа.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября. За кресло президента поборются два кандидата - демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп, занимавший пост главы государства до 2021 года.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2181560-odin-iz-bogateyshih-lyudey-mira-rasskazal-za-kogo-progolosoval-na-vyborah-ssha/

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