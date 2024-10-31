Трамп проехал на мусоровозе после высказываний Байдена о "мусоре" (видео)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе - политика в светоотражающей жилетке на пассажирском сидении сняли американские телеканалы.

Политик прокатился в мусоровозе с надписью "Трамп" на кузове в международном аэропорту Грин-Бей в штате Висконсин.

"250 миллионов человек - это не мусор", - заявил Трамп перед тем как сесть в грузовик.

Издание Daily Mail пишет, что политик побеседовал с журналистами, высунувшись из окна мусоровоза.

"Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Джо", - заявил он.

По словам Трампа, для Джо Байдена сделать такое заявление - это настоящий позор.

Ранее Джо Байден во время видеоконференции в Zoom, комментируя слова Дональда Трампа, назвал сторонников республиканца "мусором".

В ответ на это Трамп опубликовал пост на своей странице в X.

"Пока я веду кампанию позитивных решений для спасения Америки, Камала Харрис ведет кампанию ненависти. Она провела всю неделю, сравнивая своих политических оппонентов с самыми злобными массовыми убийцами в истории. Теперь, в довершение всего, Джо Байден называет наших сторонников "мусором". Вы не можете руководить Америкой, если не любите американский народ. Камала Харрис и Джо Байден показали, что они оба не подходят для того, чтобы быть президентом Соединенных Штатов", - написал Дональд Трамп.

Также Трамп заявил, что поддерживает всех людей, вне зависимости от их расы, религии и цвета кожи.