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Трамп проехал на мусоровозе после высказываний Байдена о "мусоре" (видео)

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Дональд Трамп в кабине мусоровоза
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе - политика в светоотражающей жилетке на пассажирском сидении сняли американские телеканалы.

Политик прокатился в мусоровозе с надписью "Трамп" на кузове в международном аэропорту Грин-Бей в штате Висконсин.

"250 миллионов человек - это не мусор", - заявил Трамп перед тем как сесть в грузовик.

Издание Daily Mail пишет, что политик побеседовал с журналистами, высунувшись из окна мусоровоза.

"Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Джо", - заявил он.

По словам Трампа, для Джо Байдена сделать такое заявление - это настоящий позор.

Ранее Джо Байден во время видеоконференции в Zoom, комментируя слова Дональда Трампа, назвал сторонников республиканца "мусором".

В ответ на это Трамп опубликовал пост на своей странице в X.

"Пока я веду кампанию позитивных решений для спасения Америки, Камала Харрис ведет кампанию ненависти. Она провела всю неделю, сравнивая своих политических оппонентов с самыми злобными массовыми убийцами в истории. Теперь, в довершение всего, Джо Байден называет наших сторонников "мусором". Вы не можете руководить Америкой, если не любите американский народ. Камала Харрис и Джо Байден показали, что они оба не подходят для того, чтобы быть президентом Соединенных Штатов", - написал Дональд Трамп.

Также Трамп заявил, что поддерживает всех людей, вне зависимости от их расы, религии и цвета кожи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2180940-tramp-proehal-na-musorovoze-posle-oskorbleniy-baydena-video/

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