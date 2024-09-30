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"Это могут быть последние выборы": Илон Маск резко высказался о кандидатуре Харрис

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Apu Gomes/Getty Images

Бизнесмен Илон Маск написал в соцсети, что Трамп - не угроза демократии, а единственный шанс ее спасти. По его мнению, если выберут Харрис, Америка станет однопартийным государством, передает NUR.KZ.

Такое мнение Маск выразил публикацией в соцсети Х.

"Очень немногие американцы осознают, что, если Трамп не будет избран, это будут последние выборы. Он вовсе не угроза демократии, а единственный способ ее спасти!", - написал он.

Далее Маск развил свою мысль, поясняя, что "если хотя бы 1 из 20 нелегалов в год получит гражданство, чего добиваются демократы - это составит около 2 миллионов новых законных избирателей за 4 года".

Разница в голосовании в колеблющихся штатах часто составляет менее 20 тысяч голосов, отмечает бизнесмен. По его мнению, это означает, что если демократическая партия добьется успеха, "колеблющихся государств больше не будет".

"Более того, администрация Байдена/Харриса отправляет "просителей убежища", которым быстро удалось получить гражданство, прямо в колеблющиеся штаты, такие как Пенсильвания, Огайо, Висконсин и Аризона. Это верный способ победить на всех выборах.

Тогда Америка станет однопартийным государством, и демократии придет конец. Единственными "выборами" будут праймериз демократической партии. Подобное уже произошло в Калифорнии много лет назад, после амнистии 1986 года.

Единственное, что удерживает Калифорнию от крайнего социализма и удушающей политики правительства, это то, что люди могут покинуть Калифорнию и при этом остаться в Америке. Как только вся страна будет контролироваться одной партией, спасения не будет.

Повсюду в Америке будет такой же кошмар, как в центре Сан-Франциско", - написал Маск.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что президентство Камалы Харрис станет губительным для человечества, так как, по его мнению, программа по исследованию Марса будет остановлена после выборов.

А в начале сентября мы писали, что Илон Маск может получить должность в правительстве США в случае победы Трампа на выборах. Трамп сообщил, что в случае его избрания президентом США он создаст новую комиссию для оценки эффективности работы правительства - возглавить эту комиссию может Илон Маск, который уже согласился на эту роль.

Ранее в августе Илон Маск провел двухчасовую беседу с Дональдом Трампом, которая транслировалась в социальной сети X, что владеет миллиардер. После бизнесмен выразил желание побеседовать в таком формате и с Камалой Харрис.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167438-eto-mogut-byt-poslednie-vybory-ilon-mask-rezko-vyskazalsya-o-kandidature-harris/

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