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Кадыров запретил брать в плен украинских военных после атаки беспилотника в Чечне

Опубликовано:

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Фото: Evgenia Novozhenina / POOL / AFP via Getty Images

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил командирам на передовой не брать в плен украинских военных после сегодняшней атаки на университет спецназа.

Об этом он сообщил журналистам, комментируя произошедшее в Гудермесе, передает РИА Новости.

"Ответная мера будет обязательно - чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас укусили, мы уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим", - заявил Кадыров после атаки БПЛА.

Также чеченский лидер рассказал о своем поручении.

"Всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности", - заявил глава Чечни.

Напомним, сегодня утром беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне. Информацию об этом сообщил сам Кадыров.

По его словам, это произошло в 06:30 по местному времени в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет.

Он также добавил следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц.

По словам Кадырова, деятельность РУС не была приостановлена, все службы продолжили работу в штатном режиме.

Стоит отметить, что также сегодня президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2180295-kadyrov-zapretil-brat-v-plen-ukrainskih-voennyh-posle-ataki-bespilotnika-v-chechne/

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