"Его смерть – мера справедливости": Байден отреагировал на убийство лидера "Хезболлы"

Президент Соединенных Штатов Америки отреагировал на смерть лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом.

Заявление Байдена появилось на официальном сайте Белого дома.

"Хасан Насралла и возглавляемая им террористическая группировка "Хезболла" были ответственны за убийство сотен американцев за четыре десятилетия правления террора.

Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и ливанских мирных жителей", – заявил Байден.

Он напомнил, что удары Израиля по Ливану (а ранее и Сектору Газа) начались после нападения ХАМАС в 2023 году.

"США полностью поддерживают право Израиля защищать себя от "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и любых других поддерживаемых Ираном террористических групп. Буквально вчера я поручил своему министру обороны еще больше усилить оборонную позицию вооруженных сил США на Ближнем Востоке, чтобы сдерживать агрессию и снизить риск более масштабной региональной войны", – заявил Байден.

Основной целью США Байден назвал деэскалацию текущих конфликтов в Газе и Ливане дипломатическими средствами.

"В Газе мы добиваемся соглашения, поддержанного Совбезом ООН, о прекращении огня и освобождении заложников. В Ливане мы ведем переговоры о соглашении, которое позволит людям безопасно вернуться в свои дома в Израиле и Южном Ливане.

Настало время заключить эти соглашения, устранить угрозы Израилю и обрести большую стабильность на Ближнем Востоке", – заключил глава США.

Напомним, что в пятницу вечером израильская армия снова нанесла серию ракетных ударов по густонаселенному району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки "Хезболла".

Вчера, 28 сентября, в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По информации израильской армии, Насралла был убит во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения. Сообщалось, что ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу "Хезболлы", когда там находилось высшее командование.

Русская служба ВВС подробно рассказала, кто такой Хасан Насралла и почему он считался одним из главных врагов Израиля. По данным СМИ, Насралла не появлялся на публике уже много лет из-за опасений быть убитым Израилем.