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Израиль снова нанес удары по Бейруту. До этого Нетаньяху заявил в ООН, что побеждает ХАМАС и "Хезболлу"

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Удар по Бейруту
Удар по Бейруту. Фото: Daniel Carde/Getty Images

В пятницу вечером израильская армия снова нанесла серию ракетных ударов по густонаселенному району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки «Хезболла». Незадолго до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и заявил, что его страна побеждает в войне с палестинской группировкой ХАМАС и ливанской «Хезболлой».

Согласно заявлению израильской армии, «высокоточный удар» был направлен против центрального штаба группировки.

На опубликованных в сети фото- и видеокадрах видны клубы дыма, сообщается о десятках погибших и масштабных разрушениях.

В частности, согласно данным с места происшествия, один из ударов был нанесен всего в 700-800 метрах от школы, где укрываются люди, бежавшие с юга Ливана от израильских обстрелов.

По сведениям израильских СМИ, целью удара был лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Однако источники различных западных СМИ (в том числе агентств AFP и Reuters) в группировке утверждают, что после ударов Насралла жив и находится в безопасности.

Официального подтверждения данных о том, что удар был направлен против лидера «Хезболлы», нет — как и формальных заявлений по этому поводу самой ливанской группировки.

В специально выпущенном по этому поводу видеообращении пресс-секретарь Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари возложил ответственность за жертвы среди гражданского населения на руководство «Хезболлы».

По его словам, лидеры группировки «намеренно устроили штаб под жилыми домами […] как часть стратегии „Хезболлы“ по использованию ливанского населения в качестве живого щита».

«Израиль поступает так, как поступило бы каждое суверенное государство в мире, если бы на его границе возникла террористическая организация, стремящаяся его уничтожить: мы принимаем необходимые меры для защиты нашего народа, чтобы израильские семьи могли жить в своих домах, в безопасности и спокойствии», — заявил пресс-секретарь.

По данным ливанских властей, с понедельника израильские удары унесли уже в общей сложности почти 800 жизней.

В среду 11 стран и Евросоюз в совместном заявлении призвали Израиль и «Хезболлу» объявить трехнедельное перемирие и за это время попытаться урегулировать конфликт мирными средствами.

Однако власти Израиля отвергли это предложение, его чиновники говорят о возможности наземного вторжения на территорию Ливана, призванного обеспечить безопасность северных израильских территорий.

Речь Нетаньяху в ООН

Удары по Бейруту начались вскоре после продолжительного и весьма эмоционального выступления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН.

Нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года Нетаньяху сравнил с Холокостом и в очередной раз пообещал вернуть домой всех остающихся в Газе израильских заложников.

Говоря о действиях израильских военных в секторе Газа, на Западном берегу, а также обстрелах приграничных районов соседних государств, Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС и «Хезболлой» до полной победы над обеими группировками.

Жители северных районов Израиля должны иметь возможность спокойно вернуться в свои дома, подчеркнул премьер, добавив, что победа уже близка.

«Израиль победит в этой войне, потому что у нас нет другого выбора», — сказал Нетаньяху в ООН.

Часть своего выступления израильский премьер посвятил критике самой Организации Объединенных Наций, назвав ее «домом тьмы», «болотом антисемитской желчи» и потребовав относиться к Израилю так же, как к другим странам.

Несколько присутствовавших на Генеральной Ассамблее мировых лидеров и представители ряда государств отказались слушать Нетаньяху. Они покинули зал заседаний в знак протеста, как только израильский премьер взошел на трибуну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167033-izrail-snova-nanes-udary-po-beyrutu-do-etogo-netanyahu-zayavil-v-oon-chto-pobezhdaet-hamas-i-hezbollu/

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