500 млн долларов золотом и наличными: Израиль сообщил о бункере "Хезболлы" под больницей в Бейруте

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил об обнаружении бункера "Хезболлы", где хранится 500 млн долларов наличными и золотом, под одной из больниц в Бейруте.

По его словам, Израиль нанес удары по финансовым учреждениям организации, пишет The Times of Israel.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что это бункер убитого недавно Хасана Насраллы.

"Бункер был намеренно размещен под больницей, и в нем хранится более полумиллиарда долларов наличными и золотом", - цитирует Хагари издание.

Он добавил, что ВВС Израиля наблюдает за этим местом.

Пресс-секретарь также заявил о том, что Иран спонсирует "Хезболлу", и рассказал, как это происходит. Также Хагари сообщил о способах финансирования группировкой своих операций

Еще добавил, что Израиль продолжит наносить удары по ее финансовым операциям.

Напомним, 28 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По информации израильской армии, Насралла был убит во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения. Сообщалось, что ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу "Хезболлы", когда там находилось высшее командование.

Русская служба ВВС подробно рассказала, кто такой Хасан Насралла и почему он считался одним из главных врагов Израиля. По данным СМИ, Насралла не появлялся на публике уже много лет из-за опасений быть убитым Израилем.

Позже президент США Джо Баден отреагировал на смерть лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы - заявление американского лидера опубликовали на официальном сайте Белого дома.

"Хасан Насралла и возглавляемая им террористическая группировка "Хезболла" были ответственны за убийство сотен американцев за четыре десятилетия правления террора. Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и ливанских мирных жителей", – заявил Байден.