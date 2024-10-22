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Война на Ближнем Востоке: удар по больнице в Бейруте и очередной визит госсекретаря США

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Разбор завалов в окрестностях больницы в Бейруте
Разбор завалов в окрестностях больницы в Бейруте. Фото: Ugur Yildirim / dia images via Getty Images

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского авиаудара по крупнейшей больнице страны на юге Бейрута погибли по меньшей мере 18 человек, более 50 человек получили ранения, большинство из них — дети. По сообщениям корреспондентов в Ливане, здание больницы сильно пострадало, а близлежащие здания разрушены.

Израильские военные заявили, что их целью была близлежащая позиция "Хезболлы", однако, насколько известно, этот район не считается оплотом группировки.

В минувшие сутки "Хезболла" продолжила обстреливать Израиль ракетами, большая часть из них была перехвачена, остальные упали на открытой местности, по-видимому, не причинив вреда.

Во вторник группировка также заявила, что не будет вести переговоры с Израилем, пока продолжаются боевые действия, и что Израиль несет ответственность за жизнь и здоровье ее бойцов, попавших в плен.

"Хезболла берет на себя полную и исключительную ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Нетаньяху", — заявил на пресс-конференции в южном пригороде Бейрута глава пресс-службы "Хезболлы" Мохаммед Афиф.

Израиль заявил, что в субботу по дому Нетаньяху был запущен беспилотник. Премьер-министра в это время там не было.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник приземлился в Израиле. Это уже 11-й по счету визит главного американского дипломата в регион после начала войны Израиля с ХАМАС и первая крупная попытка США добиться прекращения огня на Ближнем Востоке после убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара на прошлой неделе.

По-видимому, это также последняя попытка добиться сдвигов в процессе урегулирования конфликта до президентских выборов, исход которых может изменить политику США в регионе.

Вашингтон надеется, что смерть Синвара, считающегося организатором беспрецедентного нападения ХАМАС 7 октября прошлого года, откроет новую возможность для установления мира.

Но дипломаты и другие источники говорят, что Израиль форсирует свою военную кампанию, чтобы закрепить свои позиции до прихода к власти новой американской администрации — независимо от того, кто выиграет выборы.

Никаких признаков сворачивания военных операций Израиля в Газе и на юге Ливана не видно.

Блинкен должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и другими официальными лицами в начале поездки, в ходе которой он также посетит Иорданию и Катар.

По словам высокопоставленных чиновников Госдепартамента, Блинкен намерен поднять вопрос о том, что произойдет в Газе после окончания войны, включая безопасность, управление и восстановление.

Вашингтон уже давно говорит, что в идеале хотел бы, чтобы Газа воссоединилась с Западным берегом под управлением правительства Палестинской автономии, которая сейчас осуществляет ограниченное самоуправление на оккупированном Израилем Западном берегу.

Как сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, говоривший с агентством Reuters на условиях анонимности, Блинкен также обсудит ожидающийся ответ Израиля на ракетную атаку Ирана 1 октября.

Союзники опасаются, что ответные меры Израиля могут нарушить работу нефтяных рынков и рискуют разжечь полномасштабную войну между заклятыми врагами.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в Кувейте заявил, что Тегеран не стремится к войне и прилагает усилия для снижения напряженности, но готов к любому конфликту.

Параллельно с Блинкеном спецпосланник США Амос Хохштейн находится в Ливане, изучая возможности прекращения конфликта между Израилем и "Хезболлой".

В понедельник Хохштейн провел в Бейруте переговоры с ливанскими чиновниками об условиях возможного перемирия. Израиль настаивает на более жестких условиях, чем те, которые были согласованы после последней крупной войны с "Хезболлой" в 2006 году. Тот конфликт завершился принятием резолюции ООН, запрещающей вооруженным группам, в частности "Хезболле", действовать в приграничных районах.

По словам Хохштайна, ни "Хезболла", ни Израиль не выполнили в должной мере требования резолюции, и обеим сторонам будет недостаточно взять на себя обязательства по ее выполнению. США пытаются выяснить, что еще необходимо сделать, чтобы обеспечить устойчивое перемирие.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2177495-voyna-na-blizhnem-vostoke-udar-po-bolnice-v-beyrute-i-ocherednoy-vizit-gossekretarya-ssha/

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