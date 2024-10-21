СМИ: Камале Харрис будет сложно завоевать поддержку предпринимателей из Кремниевой долины

Американские журналисты заявили, что Камале Харрис будет сложно заручиться поддержкой Кремниевой долины из-за политики Джо Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Представители окружения Камалы Харрис активно ведут кампанию по сбору средств и проводят частные встречи с лидерами технологической отрасли, которые за время президентства Джо Байдена дистанцировались от Демократической партии.

Ранее технологический сектор был опорой демократов и во многом обеспечил победу Барака Обамы на выборах в 2008 году. Однако в этом предвыборном сезоне некоторые влиятельные представители Кремниевой долины перешли на сторону Республиканской партии, следуя примеру Илона Маска, который поддержал Дональда Трампа.

Камала Харрис стремится убедить руководителей и инвесторов в том, что ее правительство разработает новый подход к регулированию технологий и криптовалют. Тем не менее, многие из них остались недовольны антимонопольной политикой Джо Байдена и его жесткой позицией по вопросам искусственного интеллекта, которая, по их мнению, может затормозить инновации.

Дополнительно, администрация Байдена проводила агрессивные меры против криптовалют, что также оттолкнуло многих инвесторов.

Журналисты The Washington Post отмечают, что эти факторы могут осложнить диалог Харрис с представителями технологического сектора.