На Дональда Трампа подали в суд за клевету

Пятеро осужденных мужчин из громкого дела Central Park Five в США подали в суд на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает российское издание, речь идет о якобы клевете в адрес пятерых осужденных, которую Трамп, предположительно, озвучил на дебатах с конкуренткой от демократов Камалой Харрис. Издание ссылается на иск, который оказался в распоряжении редакции.

Отмечается, что пятеро мужчин - латиноамериканцы и афроамериканцы, были приговорены за убийство девушки в Центральном парке Нью-Йорка в 1989 году. Однако спустя более 10 лет был найден настоящий убийца, а мужчин, как выяснилось, приговорили безосновательно, что теперь считается ярким примером расовой дискриминации в уголовной и судебной системе США. Им присудили более 40 миллионов долларов компенсации от города Нью-Йорк.

"На президентских дебатах 10 сентября 2024 года ответчик Трамп ложно заявил, что истцы убили человека и признали себя виновными в преступлении. Эти заявления явно ложные. Истцы никогда не признавали себя виновными в каком-либо преступлении и впоследствии были оправданы по всем правонарушениям. Кроме того, жертвы нападений в Центральном парке не были убиты", - говорится в иске, который был подан в суде в городе Филадельфия, где проходили дебаты между Трампом и Харрис.

Истцы в том числе требуют денежной компенсации, но точную сумму требований не называют и оставляют на усмотрение суда.

Сам Трамп, как пишет издание, пока публично не комментировал обвинения в свой адрес.

Напомним, в мае 2023 года суд признал Дональда Трампа виновным в сексуальном домогательстве. Бывшего президента США Дональда Трампа оправдали по делу об изнасиловании в 1996 году, но признали виновным в сексуальном домогательстве и клевете. Такое решение вынес суд присяжных в Нью-Йорке.

Добавим также, что против Дональда Трампа возбуждено еще одно уголовное дело. Оно касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффордс).

Согласно материалам дела, перед президентскими выборами в 2016 году через адвоката Трампа порнозвезде выплатили 130 тысяч долларов, чтобы Дэниелс молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Отмечается, что выплата сама по себе не была незаконной. Однако Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги - в штате Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

К слову, Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, против которого судом было официально открыто уголовное дело.