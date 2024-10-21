Обама и Байден опубликовали посты о Камале Харрис

Президент США Джо Байден и политик Барак Обама поздравили в соцсетях вице-президента, участницу предвыборной гонки Камалу Харрис с днем рождения, передает NUR.KZ.

Барак Обама, состоящий в Демократической партии, опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместное фото с Камалой Харрис и призвал американцев отдать свой голос за нее.

"Она провела свою жизнь, сражаясь от имени людей, которым нужен голос и шанс, и теперь наша очередь помочь избрать ее нашим следующим президентом", - написал Обама, отметив аккаунт Камалы Харрис и поздравив ее с днем рождения.

Похожий пост разместил в своем Instagram и действующий президента США Джо Байден.

"С днем рождения, Камала Харрис! Я горжусь тем, что ты рядом со мной, и я знаю, что ты будешь великим президентом", - написал он и призвал американцев запланировать голосование, перейдя по ссылке в его профиле.

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал свою оппонентку Камалу Харрис угрозой демократии и худшим вице-президентом в истории.

До этого Камала Харрис выступала на двух митингах в Висконсине, штате, где избиратели пока не отдали преимущества ни одному из кандидатов. Она заявила, что американцы "измотаны газлайтингом" Трампа.

Выдвижение Камалы Харрис на пост президента США

22 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке.

Заменить Байдена вызвалась вице-президент Камала Харрис. Ее поддержали супруги Клинтоны и другие сторонники.

2 августа Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.