Яхья Синвар погиб почти случайно. Что известно об обстоятельствах смерти главы ХАМАС

Израильские войска более года охотились за лидером ХАМАС Яхьей Синваром, который исчез в секторе Газа вскоре после того, как организовал теракты 7 октября.

Сообщалось, что все это время 61-летний Синвар в основном скрывался в туннелях под сектором Газа вместе с группой телохранителей и под прикрытием живого щита из заложников, захваченных в Израиле.

В конечном итоге, похоже, смерть настигла Синвара в результате случайной встречи с израильским патрулем на юге Газы. Отряд охраны Синвара в тот момент был небольшим. Заложников поблизости обнаружено не было.

Подробности его гибели все еще появляются. Мы собрали все, что об этом известно на данный момент.

Рутинный патруль

По информации ЦАХАЛ, в среду подразделение 828-й бригады «Бисламах» патрулировало район Рафаха Таль-эль-Султан.

Военные увидели трех человек, бегущих в сторону ближайших домов в поисках укрытия, опознали их как боевиков и открыли огонь.

Один из них забежал в сильно разрушенный дом, где его настиг мини-дрон, снявший поледние минуты жизни этого человека.

На кадрах, обнародованных ЦАХАЛ в четверг, видно, как человек пытается прятаться среди куч мусора на первом этаже здания. Судя по его движениям, он был ранен в руку.

Человек бросил в дрон что-то похожее на палку, и на этом видео обрывается.

Именно это тело было впоследствии опознано как Яхья Синвар.

В данный момент неясно, был ли он убит дроном или в результате стрельбы со стороны израильского патруля.

Известно только, что в распоряжении ЦАХАЛ есть снимки, на которых видно, что Синвару попали в голову.

Палец на экспертизу

В рамках войны это была обычная перестрелка, и, удостоверившись, что все боевики мертвы, военные покинули место столкновения и вернулись туда лишь на следующий день.

Именно тогда при осмотре тел погибших было обнаружено, что один из них был поразительно похож на лидера ХАМАС.

Трогать тело военные не стали из-за угрозы мин-ловушек, но отправили в Израиль часть пальца погибшего на экспертизу.

Позднее, после соблюдения всех норм безопасности, в Израиль было доставлено тело.

На подтверждение его личности понадобилось несколько часов, в течение которых были проведены анализы зубов, отпечатков пальцев и ДНК.

Впервые о том, что лидер ХАМАС, возможно, убит, израильские военные объявили в четверг днем, а уже к вечеру ЦАХАЛ завил, что «Яхья Синвар ликвидирован».

Комментируя гибель Синвара, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что «злу нанесён удар», но предупредил, что война в Газе ещё не завершена.

«Синвар умер в результате охоты на него, на бегу. Он умер не как командир, а как человек, который заботился только о себе. Это четкий сигнал всем нашим врагам», — сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

Кольцо сжималось

В своем заявлении официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари обратил внимание, что в момент столкновения с израильским патрулем рядом с Синваром почти не было охраны.

Это, по мнению израильского командования, может объясняться либо тем, что либо группа пыталась передвигаться незамеченными, либо в окружении Синвара были большие потери.

Заложников, которых, как считалось, Синвар использовал в качестве живого щита, на месте перестрелки не было.

При том, что Синвар был убит не в ходе целенаправленной операции, ЦАХАЛ заявил, что в течение нескольких недель разведка указывала на его присутствие в этом районе, и военные действовали там не случайно.

Израильские силы сузили радиус поиска Синвара до южных районов Рафаха и медленно продвигались к его местоположению.

Синвар находился в бегах больше года. Он, несомненно, чувствовал, что давление Израиля растет. За несколько месяцев Израилю удалось найти и ликвидировать других лидероа ХАМАС, таких как Мохаммед Дейф и Исмаил Хания.

Кроме того, Израиль последовательно разрушал инфраструктуру, где боевики могли эффективно скрываться.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что операции последних недель на юге сектора «ограничили оперативное передвижение Яхьи Синвара».

В пятницу ХАМАС выпустил заявление, в котором заверил, что смерть лидеров организации не положит конец движению сопротивления палестинского народа.

В нем говорится, что на протяжении истории группировки после каждого убийства ее выдающегося деятеля она становилась лишь сильнее.

«Да, очень больно и обидно терять любимых людей, особенно таких выдающихся лидеров, как наш, но в чем мы уверены, так это в том, что в конечном итоге мы победим — таким должен быть итог для всех тех, кто боролся за свою свободу», — говорится в заявлении.

Крупная цель, но не последняя

Ликвидация Синвара была одной из главных военных целей Израиля после теракта 7 октября. Но его смерть не означает конец войне в Газе.

По словам Биньямина Нетаньяху, операция продолжится как минимум до освобождения заложников, все еще удерживаемых ХАМАС.

«Я говорю дорогим семьям заложников: это важный момент в войне. Мы будем продолжать в полную силу, пока все ваши близкие, наши близкие не окажутся дома», -— заявил Нетаньяху

Родственники заложников надеются, что после смерти Синвара Нетаньяху, наконец, пойдет на прекращение огня ради возвращения пленников.