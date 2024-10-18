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Байден поздравил Нетаньяху после ликвидации главы политбюро ХАМАС

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Президент США Джо Байден созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции в Газе, в результате которой был убит лидер ХАМАС Яхья Синвар, передает NUR.KZ.

Информацию опубликована на официальном сайте Белого дома.

"Президент Байден созвонился с премьер-министром Израиля Нетаньяху, чтобы поздравить его с проведением операции в Газе, в результате которой был убит лидер ХАМАС Яхья Синвар", - говорится в сообщении.

Лидеры стран также обсудили, как использовать этот момент, чтобы вернуть заложников домой и завершить войну так, чтобы безопасность Израиля была обеспечена, а ХАМАС больше никогда не смог контролировать Газу, сообщается на сайте.

Байден и Нетаньяху договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни как напрямую, так и через свои группы национальной безопасности.

Накануне появилась информация о смерти главы политбюро ХАМАС Яхье Синвара - сообщалось, что он мог погибнуть в ходе операции ЦАХАЛ в Газе.

Позже Армия обороны Израиля на своем сайте официально подтвердила ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Глава МИД Израиля также опубликовал заявление по этому поводу.

Стоит отметить, что в сентябре текущего года мы писали, что Израиль предложил главе политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ движения от контроля над регионом.

Также стоит отметить, что в конце сентября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации лидера"Хезболлы" Хасана Насраллы. Он был убит 27 сентября во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2175713-bayden-pozdravil-netanyahu-posle-likvidacii-glavy-politbyuro-hamas/

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