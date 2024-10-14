Миротворцы ООН пострадали в Ливане: есть ли среди них казахстанские офицеры

В Минобороны Казахстана рассказали о ситуации с казахстанскими миротворцами в Ливане после того, как в ООН заявили, что ЦАХАЛ ворвался на позиции миротворческого контингента на юге страны.

По информации ведомства, казахстанские миротворцы в лице трех штабных офицеров продолжают работать в штатном режиме в Ливане.

Обострение обстановки находится на удалении от их мест несения службы, подчеркнули в МО.

"В случае эскалации ситуации вопрос эвакуации казахстанских военнослужащих будет приниматься совместно с Секретариатом ООН и руководством миссии. Минобороны постоянно находится на связи с ними", - заявили в пресс-службе корреспонденту NUR.KZ.

Отметим, накануне Временные силы ООН в Ливане заявили, что ранним утром 13 октября, когда миротворцы находились в своих укрытиях, два танка ЦАХАЛ "Меркава" разрушили главные ворота и вошли на позиции ООН.

По инфомрации организации, израильские военные покинули объект примерно через 45 минут после того, как силы ООН выразили свой протест через специальных механизм связи, подчеркнув, что присутствие ЦАХАЛ подвергает миротворцев опасности.

Спустя некоторое время миротворцы на той же позиции сообщили о нескольких выстрелах в 100 метрах к северу от них, в результате чего началось задымление.

"Несмотря на то, что они надели защитные маски, пятнадцать миротворцев пострадали от последствий, включая раздражение кожи и желудочно-кишечные реакции, после того, как дым проник в лагерь", - сообщили в ООН.

Отметим, согласно данным ООН, в 2006 году на фоне резкой эскалации боевых действий между Израилем и "Хезболлой" была принята резолюция 1701. Ее целью было прекращение боевых действий между сторонами.

Тогда Совбез ООН призвал к постоянному прекращению огня и созданию буферной зоны.

В резолюции Совет постановил предпринять шаги по обеспечению мира, в том числе санкционировать увеличение численности Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) до максимальной численности в 15 тыс. военнослужащих.

Они, среди прочего, обязаны следить за режимом прекращения боевых действий, оказывать поддержку ливанским вооруженным силам после вывода войск Израиля из Южного Ливана и обеспечивать безопасное возвращение перемещенных лиц.

ВСООНЛ осуществляют наблюдение за ситуацией на "голубой линии"(протянувшаяся на 120 км в районе юга Ливана и севера Израиля), в том числе за воздушным пространством над ней, а также координацию, связь и патрулирование в целях предотвращения нарушений.

Боевые действия в районе "голубой линии" активизировались год назад. Эскалация началась после того, как в результате нападений под руководством ХАМАС в Израиле погибли более 1000 человек и еще 250 были взяты в заложники в Газе.

Последовавшая за этим война в анклаве привела к гуманитарному кризису. По состоянию на 1 октября в Газе погибли почти 42 тысячи человек, более 200 гуманитарных сотрудников и почти 200 журналистов.

30 сентября этого года Армия обороны Израиля уведомила ВСООНЛ о своем намерении предпринять ограниченное наземное вторжение в Ливан.

При выполнении своего мандата персонал ВСООНЛ может осуществлять неотъемлемое право на самооборону. Вне рамок самообороны ВСООНЛ могут при определенных обстоятельствах и условиях прибегать к соразмерному и постепенному применению силы для:

обеспечения того, чтобы район, контролируемый силами ООН не использовался для враждебной деятельности;

противодействия попыткам силовыми методами помешать ВСООНЛ выполнять свои обязанности в соответствии с санкционированным мандатом;

защиты персонала, объектов, установок и оборудования ООН;

обеспечения безопасности и свободы передвижения персонала ООН и гуманитарных работников;

защиты гражданских лиц в условиях непосредственной угрозы физического насилия.