"Хезболла" атаковала дронами израильскую базу, погибли четыре солдата

Четыре израильских солдата погибли и более 60 человек получили ранения в результате удара беспилотника по военной базе на севере Израиля, заявили военные.

По данным Армии обороны Израиля, семь военнослужащих получили тяжелые ранения в результате атаки на базу, которая находится в населенном пункте Биньямина-Гиват-Ада к югу от Хайфы.

Медицинская служба Маген Давид Адом (MDA) ранее сообщала, что в результате атаки пострадал 61 человек. 37 были доставлены в различные больницы на машинах скорой помощи и вертолетах.

Ответственность за нападение взяла на себя ливанская «Хезболла». Как сообщила пресс-служба группировки, удар был нанесен в ответ на израильские атаки на юге Ливана и в Бейруте в четверг.

По утверждениям группировки, базу атаковал «рой беспилотников».

Судя по кадрам с места событий, в момент удара военнослужащие находились в столовой. На снимках, которые распространяются в соцсетях, изображена пустая столовая с дырой в крыше.

Как пишет Times of Israel со ссылкой на данные предварительного расследования, «Хезболла» запустила два беспилотника Mirsad со стороны Средиземного моря.

По данным израильского исследовательского центра Alma Research, они имеют «120-километровый радиус поражения, максимальную скорость 370 км/ч, способны нести до 40 кг взрывчатки и летать на высоте до 3 км».

Как сообщает издание, оба беспилотника были отслежены израильскими радарами, и один был сбит у побережья к северу от Хайфы, однако второй дрон пропал с радаров, вероятно из-за того, что летел очень близко к земле.

«Хезболла» в своем заявлении пригрозила новыми нападениями, если военная операция Израиля на юге Ливана продолжится.

«Мы обещаем врагу, что-то, что произошло сегодня к югу от Хайфы, ничто по сравнению с тем, что его ждет, если он решит продолжить агрессию против нашего благородного народа», — говорится в сообщении.