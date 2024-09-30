Израиль предупредил США, что может начать вторжение в Ливан, сообщил американский чиновник

Власти Израиля предупредили США, что в ближайшее время они могут начать ограниченное наземное вторжение в Ливан, передает телекомпания CBS News со ссылкой на неназванного сотрудника американской администрации. В понедельник на это же намекнул израильский министр обороны Йоав Галант.

По данным источника CBS News, израильские власти могут начать операцию уже в понедельник.

Несколько часов назад Галант обратился к наземным войскам, сконцентрированным у границы с Ливаном, со словами, которые как в Израиле, так и в «Хезболле» интерпретируют как намек на возможную наземную операцию в Ливане.

«Ликвидация Насраллы — важный шаг, но не последний. Для того, чтобы безопасно вернуть наших жителей северных районов в их дома, мы задействуем все наши возможности, включая вас», — сказал Галант.

Заместитель главы «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что группировка готова к израильскому вторжению.

Он признал, что гибель главы организации Хасана Насраллы и ряда высших командиров стала мощным ударом по группировке, но отметил, что ее военные возможности остались прежними.

Целью израильской наземной операции в Ливане может быть создание буферной зоны, которая помогла бы предотвратить обстрелы северных территорий Израиля со стороны «Хезболлы».

Израиль продолжает наносить удары по позициям «Хезболлы» в Ливане. В ночь на понедельник он впервые атаковал центр Бейрута (прежние удары наносились по южным окраинам города).

В результате этого удара погибли трое лидеров Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), в том числе, по данным AFP, начальник службы безопасности НФОП Мохаммад Абдель-Ааль.

НФОП — еще одна военизированная группировка, воюющая против Израиля (признана террористической организацией в США, Канаде, ЕС и Великобритании).

Палестинская группировка ХАМАС также подтвердила гибель своего представителя в Ливане Фатеха Шерифа Абу эль-Амина. Сообщается, что он погиб в ходе обстрела южных территорий Ливана.

В понедельник утром «Хезболла» выпустила по Израилю 35 ракет, большая часть была перехвачена, другие упали в безлюдных местах.

Поток беженцев

По данным министерства здравоохранения Ливана, в ходе авиаудара по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа на востоке страны погибли шесть спасателей местной организации «Исламский комитет здравоохранения».

Ливанские власти осудили Израиль, обвинив его в ударах по гражданским целям.

«Враг нанес удар по центру гражданской обороны в населенном пункте Сохмор, в результате чего погибли шесть сотрудников и четверо ранены», — говорится в заявлении ливанского Министерства здравоохранения.

Также сообщается, что число жертв воскресного удара по Сидону на юге страны возросло до 45 человек, 70 ранены.

В результате ударов по позициям радикалов, которые, как правило, расположены в жилых кварталах, страдают и мирные жители.

По данным комитета ООН по делам беженцев, с начала израильских авиаударов по Ливану порядка 100 тыс. ливанцев и проживающих в стране сирийцев эвакуировались в соседнюю Сирию.

«И поток не иссякает», — написал в соцсети Х (бывший твиттер) верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди.

Сотни ливанцев с британским гражданством прибывают в аэропорты Лондона. Большинство считает, что вернуться домой они не смогут длительное время.

«Ситуация становится очень напряженной. На самом деле в Ливане нет безопасной зоны. Любой район может быть атакован и поражен», — сказала ливанка Натали Кессервани, приехавшая в Британию в понедельник ​​вместе со своей матерью и детьми.

По словам прилетевших ливанцев, аэропорт Бейрута работает, но число желающих улететь из страны значительно превосходит возможности местных авиалиний, так как многие иностранные компании прекратили полеты.

«Люди спят у ворот аэропорта, перед аэропортом. Я не уверен, почему — может быть, им негде остановиться, или же они просто ждут ближайшего доступного рейса», — сказал один из пассажиров рейса из Бейрута в Лондон.