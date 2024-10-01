Армия Израиля начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана

Армия обороны Израиля заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с "Хезболлой" целей в приграничной зоне на юге Ливана, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам.

"В соответствии с решениями политического эшелона несколько часов назад ЦАХАЛ начал ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана", — сообщает армия в своем Telegram-канале.

Израильские СМИ ранее писали, что израильский военно-политический кабинет одобрил проведение нового этапа операции в Ливане. При этом некоторые министры осудили "утечки о маневре" с американской стороны после того, как Тель-Авив уведомил о своих планах Вашингтон.

Отмечается, что ранее армия Израиля объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщали, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана, а ливанская армия отошла с нескольких позиций на юге страны.

Кроме того, по данным западных журналистов, ЦАХАЛ уже начал разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, "как ожидается, не все из них перейдут границу".