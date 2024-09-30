Глава ГКНБ Кыргызстана наказал своих сотрудников за помощь в получении прав его дочери
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Сотрудники ГКНБ Кыргызстана наказаны за помощь дочери главы ведомства Камчыбека Ташиева в получении прав на авто, передает местное издание 24.kg.
Как оказалось, семь сотрудников ГКНБ различного ранга привлечены к дисциплинарной ответственности за помощь в получении водительского удостоверения дочери главы госкомитета.
Из них двоим вынесен выговор, троим — строгий выговор, еще двоим — неполное служебное соответствие.
Факты вскрылись в рамках расследования коррупционной схемы в государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава.
Меры в отношении сотрудников ГКНБ были приняты по личному указанию председателя ведомства генерал-полковника Ташиева.
Подчеркивается, что ранее он в публичном выступлении подчеркнул недопустимость правонарушений и призвал сотрудников не поддаваться влиянию родственников и знакомых.
Кроме того, на данный момент ведется работа по установлению других должностных лиц, причастных к данному правонарушению.
Стоит отметить, что глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев известен своими яркими высказываниями.
В сентябре 2023 года Ташиев, комментируя слова депутатов Жогорку Кенеша о недостатке муки в Кыргызстане, процитировал известный рекламный слоган.
"Продовольствия в нашей стране достаточно. Так что, депутаты Жогорку Кенеша Маматалиев, Икрамов, тормозни - сникерсни!" - заявил тогда глава ГКНБ.
Летом того же года он запретил министрам брать отпуска и отдыхать на Иссык-Куле, подчеркнув, что будет следить за их отдыхом.
"Чтобы я не видел ни одного министра, загорающего в шортах на пляже. Отдыхайте дома. Отпуска не будет!" - высказался он.
Около года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ. Позже он заявил о необходимости провести "чистку" среди госслужащих, не приносящих пользу стране.
Также Ташиев пригрозил показать фото чиновников, которые ходят к проституткам, а в начале 2024 года заявил о задержании предполагаемого организатора элитных эскорт и интимных услуг для высокопоставленных лиц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167789-glava-gknb-kyrgyzstana-nakazal-svoih-sotrudnikov-za-pomoshch-v-poluchenii-prav-ego-docheri/
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