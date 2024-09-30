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Глава ГКНБ Кыргызстана наказал своих сотрудников за помощь в получении прав его дочери

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Женщина ведет автомобиль
Женщина за рулем. Иллюстративное фото: Image by Marie LaFauci / Getty Images

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана наказаны за помощь дочери главы ведомства Камчыбека Ташиева в получении прав на авто, передает местное издание 24.kg.

Как оказалось, семь сотрудников ГКНБ различного ранга привлечены к дисциплинарной ответственности за помощь в получении водительского удостоверения дочери главы госкомитета.

Из них двоим вынесен выговор, троим — строгий выговор, еще двоим — неполное служебное соответствие.

Факты вскрылись в рамках расследования коррупционной схемы в государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Меры в отношении сотрудников ГКНБ были приняты по личному указанию председателя ведомства генерал-полковника Ташиева.

Подчеркивается, что ранее он в публичном выступлении подчеркнул недопустимость правонарушений и призвал сотрудников не поддаваться влиянию родственников и знакомых.

Кроме того, на данный момент ведется работа по установлению других должностных лиц, причастных к данному правонарушению. 

Стоит отметить, что глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев известен своими яркими высказываниями.

В сентябре 2023 года Ташиев, комментируя слова депутатов Жогорку Кенеша о недостатке муки в Кыргызстане, процитировал известный рекламный слоган.

"Продовольствия в нашей стране достаточно. Так что, депутаты Жогорку Кенеша Маматалиев, Икрамов, тормозни - сникерсни!" - заявил тогда глава ГКНБ.

Летом того же года он запретил министрам брать отпуска и отдыхать на Иссык-Куле, подчеркнув, что будет следить за их отдыхом.

"Чтобы я не видел ни одного министра, загорающего в шортах на пляже. Отдыхайте дома. Отпуска не будет!" - высказался он.

Около года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ. Позже он заявил о необходимости провести "чистку" среди госслужащих, не приносящих пользу стране.

Также Ташиев пригрозил показать фото чиновников, которые ходят к проституткам, а в начале 2024 года заявил о задержании предполагаемого организатора элитных эскорт и интимных услуг для высокопоставленных лиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167789-glava-gknb-kyrgyzstana-nakazal-svoih-sotrudnikov-za-pomoshch-v-poluchenii-prav-ego-docheri/

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