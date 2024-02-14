Сеть элитных эскортниц для высокопоставленных лиц выявили в Кыргызстане

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о задержании предполагаемого организатора элитных эскорт и интимных услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на ГКНБ КР.

Как уточнили в ведомстве, сотрудниками ГКНБ была задержана основной администратор интернет-групп по предоставлению элитных интим-услуг для платежеспособных граждан и высокопоставленных лиц.

По данным госкомитета, подозреваемая организовала сеть интернет-групп из числа молодых девушек в возрасте от 18 до 25 лет, а также известных личностей и блогеров, пользующихся большой популярностью в соцсетях.

Стоимость эскорт услуг варьировалась от 1000 до 10 000 долларов, подчеркнули в ГКНБ.

Также сообщается, что подозреваемая еще организовывала выезды девушек на территорию ОАЭ и в соседние республики для предоставления интим-услуг.

Ведомством проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению должностных лиц причастных к покровительству вышеуказанной незаконной деятельности.

Напомним, что в конце прошлого года глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев обещает раскрыть чиновников и бизнесменов, которые ходят в притоны для получения интимных услуг.

По его данным, среди установленных лиц оказались депутаты Жогорку Кенеша, бывшие депутаты, помощники и советники депутатов, действующие чиновники, бизнесмены, государственные и общественные деятели.

В декабре в Алматы в ходе рейда сотрудники полиции выявили 13 секс-притонов, отмечалось, что в них работают иностранки, в том числе гражданки Кыргызстана.