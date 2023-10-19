Чиновников, работающих во вред государству, хотят привлекать к ответственности в Кыргызстане

Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил о необходимости провести "чистку" среди госслужащих, не приносящих пользу стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Кабар.

"Мы должны начать чистку среди сотрудников государственных органов", – заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на открытии здания УГКНБ в Кара-Балте.

По его словам, в ведомствах и министерствах страны есть госслужащие, которые не приносят пользу Кыргызстану, и работают даже во вред. Ташиев заявил также и об уголовной ответственности для таких работников.

"Мы должны от них очиститься. Необходимо не только их освободить от должности, но и привлечь их к уголовной ответственности", – заявил глава ГКНБ.

Напомним, в июле этого года глава ГКНБ запретил министрам брать отпуска и отдыхать на Иссык-Куле, подчеркнув, что будет следить за их отдыхом.

Также добавим, что ранее в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ.

"Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Если кто собирается создать новых воров, новых лидеров, то их мы будем жестко наказывать", – заявил он.