Глава ГКНБ Кыргызстана пригрозил показать фото чиновников, которые ходят к проституткам

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев обещает раскрыть чиновников и бизнесменов, которые ходят в притоны для получения интимных услуг, передает 24.kg.

По словам Ташиева, он раскроет их лица, несмотря на занимаемую ими должность.

"Мы покажем, что тот или иной чиновник, бизнесмен, депутат занимается такими делами. Предупреждаю всех, чтобы знали, — мы будем бороться с такими делишками", - заявил глава ГКНБ.

Он подчеркнул, что в ведомстве установили, кто ходит по притонам и пользуется услугами проституток.

По его данным, среди установленных лиц оказались депутаты Жогорку Кенеша, бывшие депутаты, помощники и советники депутатов, действующие чиновники, бизнесмены, государственные и общественные деятели.

Ташиев подчеркнул, что в Кыргызстане никто не может пользоваться интимными услугами кыргызстанских женщин.

Ранее Ташиев уведомлял госорганы о пресечении незаконной деятельности по организации различных увеселительных заведений, банных комплексов и притонов, предоставляющих гражданам услуги интимного характера. Он предупредил, что в случае продолжения работы таких заведений руководители органов местного самоуправления и правопорядка будут уволены.

Отметим, что глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев известен своими яркими высказываниями.

В сентябре этого года Ташиев, комментируя слова депутатов Жогорку Кенеша о недостатке муки в Кыргызстане, процитировал известный рекламный слоган.

"Продовольствия в нашей стране достаточно. Так что, депутаты Жогорку Кенеша Маматалиев, Икрамов, тормозни — сникерсни!" - заявил тогда глава ГКНБ.

Летом этого года он запретил министрам брать отпуска и отдыхать на Иссык-Куле, подчеркнув, что будет следить за их отдыхом.

"Чтобы я не видел ни одного министра, загорающего в шортах на пляже. Отдыхайте дома. Отпуска не будет!" - высказался он.

В октябре глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ. Позже он заявил о необходимости провести "чистку" среди госслужащих, не приносящих пользу стране.