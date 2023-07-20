"Отпуска не будет!": замглавы кабмина Кыргызстана запретил министрам отдыхать

Пляж. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава ГКНБ, зампредседателя кабмина Кыргызстана запретил министрам брать отпуска и отдыхать на Иссык-Куле, подчеркнув, что будет следить за их отдыхом, передает 24.kg.

Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев запретил министрам отдыхать на Иссык-Куле и брать отпуска.

"Раз пришли работать министрами – работайте. Не надо кататься на машине и отдыхать, если народ отдыхает. Мы должны много работать.

Чтобы я не видел ни одного министра, загорающего в шортах на пляже. Отдыхайте дома. Отпуска не будет!" – заявил Ташиев.

Он добавил, что будет следить за отдыхом министров и поручил им с 06:00 быть на рабочем месте.

"Я с 05:00 на работе. А вы приходите в 08:30 — 09:00. Надо приходить раньше, чтобы потом не создавать пробки на дороге. Приходите в 06:00. Это будет примером для народа", — сказал глава ГКНБ.

Напомним, что недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сотрудники акимата Астаны, особенно руководство, этим летом не должны уходить в отпуск из-за поставленных задач.

"Если вы сейчас уйдете в отпуск на 2-3 недели, ну считайте, что это саботаж. Работы много. День и ночь надо работать", – сказал глава государства.

Перед этим министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев тоже высказывался о возможности выйти в отпуск.

"Если отпустят, конечно, мы же тоже люди, хотим отдохнуть, побыть с семьей, прийти в себя", – заявил Жамаубаев.

Что касается остальных, недавно глава МИИР Марат Карабаев сказал, что по плану собирается в отпуск. И это, по его словам, согласовано с премьер-министром.

Глава Миннацэкономики Алибек Куантыров заявил, что пока в этом году в отпуск не собирался. В прошлом году он тоже не отдыхал.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил то же самое.

"Я тоже пока, наверное, не собирался в отпуск. Какой-то график будет правительственный утвержден соответствующий", – сказал Саткалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029461-otpuska-ne-budet-zamglavy-kabmina-kyrgyzstana-zapretil-ministram-otdyhat/