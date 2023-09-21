"Тормозни – сникерсни!": глава ГНКБ сравнил цены на муку в Кыргызстане и Казахстане

Депутаты в Кыргызстане выразили беспокойство по поводу повышения цен на муку в их стране. Их высказывания в оригинальной форме прокомментировал председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

Депутаты в Кыргызстане начали массово поднимать вопрос о повышении цен на муку и продукты питания. Одним из них стал Марлен Маматалиев на сегодняшнем заседании кыргызского парламента, передает 24.kg.

"Я предлагаю купить коробку шоколада "Сникерс" и вручить всем ведомствам, которые регулируют цену на продукты, со словами: "Не тормози, сникерсни". Никто ничего не хочет делать. Минсельхоз что-то высказал, матрезерв сказал, что у них есть продукты, если что. Однако нужно решать проблему и не тормозить. За ценами на муку вырастут и цены на хлеб и так далее", – цитирует издание Kaktus.media Маматалиева.

В свою очередь другой депутат Тазабек Икрамов тоже заявил, что кабмин оказался не готов к зиме и повышению цен.

Их высказывания прокомментировал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в соцсетях.

"Да, действительно, в Казахстане поднялись цены на муку, но это не зависит от нас и нашему народу никакого вреда не нанесет. Один килограмм муки первого сорта стоит 30 сомов (161 тенге по текущему курсу), мешок — 1,5 тысячи (более 8 тыс. тенге).

В ближайшее время, возможно, подешевеет, потому что мы запаслись зерном по низкой стоимости. Нам хватит этого до следующего урожая. Запасов растительного масла, сахара тоже достаточно, цены расти не будут. Продовольствия в нашей стране достаточно. Так что, депутаты ЖК (Жогорку Кенеша – прим. ред.) Маматалиев, Икрамов, тормозни — сникерсни!" — написал Ташиев.

Напомним, что в июле этого года аналитики сообщили о росте цен на муку в Казахстане. В некоторых регионах стоимость на нее выросла более чем на 40% за год. Отметим, что в прошлом году отечественные мукомолы обеспечивали спрос на этот продукт на 99%, оставшийся 1% пришелся на импортную продукцию.

Сильнее всего мука подорожала в Павлодарской области – рост составил 41,8% за год. Следом шли Западно-Казахстанская и Кызылординская области, где цены выросли на 39,1% и 34,5% соответственно.