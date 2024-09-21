В США началось досрочное голосование за кандидатов в президенты

В трех штатах США - Миннесоте, Южной Дакоте и Вирджинии - началось досрочное очное голосование за кандидатов в президенты США, передает NUR.KZ.

Информация появилась на сайте The New York Times. Сообщается, что уже с пятницы жители трех штатов США начали получать бюллетени на почту.

Миннесота и Южная Дакота позволяют избирателям заполнять бюллетени и сдавать их в разных местах, а Вирджиния открыла несколько избирательных участков.

Отмечается, что ни один из трех штатов при этом не является "полем битвы, в котором кандидатам необходимо победить". Большинство из таких штатов начинают очное раннее голосование в октябре.

Добавим, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

20 сентября Русская служба Би-би-си опубликовала материал с данными опросов американцев к этому дню. В среднем кандидат от Демократической партии Камала Харрис опережает Трампа в общенациональных опросах (Харрис - 48%, Трамп - 46%).

Напомним, что прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден. Тогда бывший президент Дональд Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".

Также напомним, теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись вечером 10 сентября в прямом эфире ABC News. Дебаты прошли менее чем за два месяца до выборов. Кандидаты обменялись взаимными обвинениями во лжи, говорили о проблемах в экономике, войне в Украине, вопросе абортов, незаконной миграции, войне Израиля с ХАМАС и других темах.

Мы писали о ряде колких замечаний, которые сделали кандидаты на дебатах в адрес друг друга. Кандидат от демократов, Харрис, заявила что мировые лидеры насмехаются над Трампом, а военное командование считает его "позорищем". Трамп же в рамках дебатов назвал своего противника марксисткой. Харрис рассмеялась в ответ на это заявление.

Позже Трамп сравнил Харрис с проигравшим боксером и отказался от новых дебатов. Отмечается, что сама Харрис ранее в своем аккаунте в соцсети Х написала, что им следует встретиться на дебатах еще раз.