Взаимные обвинения во лжи. Камала Харрис и Дональд Трамп впервые встретились на дебатах

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп провели первые и, возможно, единственные перед голосованием в ноябре предвыборные теледебаты в прямом эфире ABC News. Дебаты прошли менее чем за два месяца до выборов.

Первая часть дискуссии и первый вопрос, который задал ведущий ABC Дэвид Мьюир, были посвящены экономике. «Верите ли вы, что американцы живут лучше, чем четыре года назад?» — спросил он.

Харрис отвечала первой и сказала, что планирует построить «экономику возможностей». Она пообещала решить проблему стоимости жилья, помочь молодым семьям и малому бизнесу.

Трамп сказал, что демократы за четыре года уничтожили экономику, а Харрис просто скопировала экономическую программу Джо Байдена.

«Дональд Трамп оставил нас с худшей безработицей со времен Великой депрессии. Все, что мы [демократы] сделали, — это убрали беспорядок, устроенный Дональдом Трампом», — заявила Харрис.

«Проект 2025» и «марксистка» Харрис

Вице-президент отдельно коснулась так называемого «Проекта 2025», в котором идет речь о том, как может выглядеть новый срок Дональда Трампа. Демократы противопоставляют свою программу этому документу

Автором проекта, который насчитывает почти тысячу страниц, является фонд Heritage. Сам экс-президент старался дистанцироваться от него, хотя в его составлении принимали участие его союзники.

В ходе дебатов экс-президент снова открестился от «Проекта 2025», заявив, что не читал его и не собирается.

Кандидаты несколько раз обвиняли друг друга во лжи. В начале дискуссии Харрис сказала, что зрители услышат от Трампа «кучу лжи, жалоб и обзываний».

Трамп назвал Камалу Харрис «марксисткой», пытаясь связать ее деятельность с работой отца, бывшего экономиста Стэнфордского университета.

«Если ее когда-нибудь изберут, она все изменит. И это будет конец нашей страны. Она марксистка, все знают, что она марксистка. Ее отец — профессор-марксист в области экономики, и он хорошо ее учил», — сказал Трамп.

Харрис несколько раз использовала слово «позор», обращаясь к Трампу и комментируя его высказывания.

«Мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я разговаривал с военными руководителями, некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы — позор», — сказала Харрис, повернувшись к экс-президенту.

«Путин съест вас на обед»

После перерыва на рекламу речь зашла о войне в Украине.

Трамп заявил, что война должна прекратиться, и он сможет этого добиться. Он вновь повторил, что намерен сделать это еще до того, как вступит в должность (если выиграет выборы).

По его словам, он хорошо знает Владимира Путина и Владимира Зеленского, и они уважают его.

«Они уважают меня и не уважают Байдена. За что его уважать?» — сказал он.

Харрис в ответ напомнила Трампу, что на выборах он сражается с ней, а не с Байденом.

«Наши союзники по НАТО очень благодарны, что вы больше не президент, — сказала Харрис, обращаясь к Трампу. — Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, приглядываясь к остальной Европе, начиная с Польши».

По ее словам, Путин — «диктатор, который съест вас [Трампа] на обед».

Трамп назвал Харрис «худшим вице-президентом в истории» и заявил, что она не смогла предотвратить войну, будучи вице-президентом.

Дональд Трамп. Фото: Saul Loeb/AFP via Getty Images

О чем еще говорили кандидаты

Аборты: Трамп заявил, что в США были штаты, где было легальным совершать аборт уже после рождения ребенка, это утверждение было опровергнуто ведущей дебатов. Отвечая на вопрос, наложит ли Трамп вето на законопроект о запрете абортов, экс-президент сказал, что обсуждать это нет смысла, поскольку такой закон не получит поддержку Конгресса. Харрис выступила за возвращение конституционного права на аборт, говоря о проблемах, с которыми столкнулись женщины после того, как штаты стали вводить свои собственные ограничения на прерывание беременности. Она заявила, что политика Трампа в области абортов оскорбила американских женщин.

Миграция: Отвечая на вопрос о миграции, Трамп повторил теорию заговора, которую в последние дни распространяли некоторые республиканцы, — о том, что мигранты в США якобы едят домашних животных. Ведущие вмешались, указав, что сити-менеджер города Спрингфилд в штате Огайо, о котором говорит Трамп, опроверг этот слух. Это вызвало явное раздражение у экс-президента. Микрофон Харрис был выключен, когда Трамп говорил, она рассмеялась, покачала головой и, по всей видимости, произнесла: «Что?»

Обвинения в адрес Трампа: Харрис, бывший генпрокурор Калифорнии, подняла вопрос о криминальном прошлом Трампа в ответ на его слова о «преступлениях мигрантов». «Это звучит из уст человека, которого преследовали за преступления в сфере национальной безопасности, экономические преступления, вмешательство в выборы», — сказала она. В ответ Трамп заявил, что все дела против него — фейковые.

Штурм Капитолия: Трамп отказался признать, что он проиграл прошлые выборы, и заявил, что ни о чем не жалеет в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. «Я получил почти 75 млн голосов, больше голосов, чем любой действующий президент когда-либо получал», — сказал он. Трамп также обвинил бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в проблемах с обеспечением безопасности во время штурма Капитолия.

Война Израиля с ХАМАС: Харрис повторила некоторые из своих предыдущих заявлений по этому вопросу, сказав, что Израиль имеет право на самооборону, но важно, как он это делает. «Эта война должна закончиться. Она должна закончиться немедленно», — сказала она. Трамп заявил, что конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом. «Она ненавидит Израиль. Если она будет президентом, я считаю, что через два года Израиль перестанет существовать», — сказал Трамп.

В заключительном слове Харрис снова повторила то, что говорила в выступлении на съезде Демократической партии в августе: «Мы не вернемся назад». Она снова заявила, что собирается быть президентом для всех американцев. По словам Харрис, у нее и у Трампа разные видения Америки.

Трамп в заключительном слове снова обрушился на Харрис и сказал, что ее политическая программа ничего не значит, а за четыре года на посту вице-президента она якобы ничего не сделала. «Вы верите в вещи, в которые не верят американцы, — сказал он. — Мы — страна, которая находится в серьезном упадке. Над нами смеются во всем мире».

Камала Харрис. Фото: Saul Loeb/AFP via Getty Images

78-летний бывший президент США Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии на съезде в июле.

59-летняя Камала Харрис, нынешний вице-президент США, стала кандидатом в президенты от Демократической партии в августе после выхода из предвыборной гонки Джо Байдена — это произошло вскоре после его неудачных дебатов с Трампом в июне.

Во вторник Байден сказал журналистам, что разговаривал с Харрис перед дебатами. «Она выглядит спокойной, хладнокровной и собранной. Я думаю, она отлично справится. И я не собираюсь рассказывать вам, какой совет я ей дал», — сказал он.

Представители штаба Трампа сказали журналистам, что экс-президент перед дебатами находился в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и «пребывал в хорошем настроении».

Источники CNN в штабе демократов сообщили, что Харрис провела вторник, обсуждая с командой вопросы и темы, которые будут затрагиваться в ходе дискуссии, а также вероятные сценарии дебатов.

Накануне дебатов уровень поддержки обоих кандидатов, согласно опросам, был примерно одинаковым.

Для Трампа это были седьмые предвыборные дебаты с момента его выдвижения в качестве кандидата в 2016 году. Для Харрис это был первый опыт. Более того, оба кандидата никогда не встречались лично и не разговаривали друг с другом.

Дебаты прошли в Национальном центре по изучению конституции в Филадельфии (в крупнейшем городе штата Пенсильвания — ключевого на нынешних выборах) и длились 90 минут с двумя рекламными паузами.

Формат дебатов с июня не изменился — аудитории в студии не было, вопросы задавали ведущие ABC Дэвид Мьюир и Линси Дэвис, а микрофоны каждого из кандидатов были отключены, пока говорил оппонент.

Кроме того, кандидатам не разрешалось иметь при себе заранее заготовленные записи, а во время рекламы сотрудники штабов не могли с ними общаться. Участники дебатов также не могли задавать друг другу вопросы, это делали ведущие.

Пока неизвестно, встретятся ли кандидаты до выборов на дебатах еще раз. Оба штаба не исключали такую возможность. Трамп предлагал провести очередной раунд в сентябре, кампания Харрис упоминала октябрь.