Трамп сравнил Харрис с проигравшим боксером и отказался от новых дебатов

Бывший президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп отказался проводить новый раунд дебатов с Камалой Харрис.

О нежелании проводить новый раунд дебатов Трамп написал в соцсетях. Перевод его поста приводит РБК.

"Когда боксер проигрывает бой, первые слова из его уст: "Я хочу реванш". Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода. Третьих дебатов не будет", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Между тем сама Харрис ранее в своем аккаунте в соцсети Х написала, что им следует встретиться на дебатах еще раз.

"Два дня назад у нас с Дональдом Трампом состоялись первые дебаты. Мы обязаны провести еще одни дебаты ради избирателей", - считает вице-президент США.

Уточняется, что по результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей заявили о победе Харрис.

Согласно опросу Reuters и компании Ipsos, опубликованному 12 сентября, голос за Харрис готовы отдать 47% опрошенных, за Трампа — 42%. Преддебатный опрос The New York Times и Siena College показывал небольшое преимущество республиканца — 48% против 47%.

Напомним, теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись вечером 10 сентября в прямом эфире ABC News. Дебаты прошли менее чем за два месяца до выборов. Кандидаты обменялись взаимными обвинениями во лжи, говорили о проблемах в экономике, войне в Украине, вопросе абортов, незаконной миграции, войне Израиля с ХАМАС и других темах.

Мы писали о ряде колких замечаний, которые сделали кандидаты на дебатах в адрес друг друга. Кандидат от демократов, Харрис, заявила что мировые лидеры насмехаются над Трампом, а военное командование считает его "позорищем". Трамп же в рамках дебатов назвал своего противника марксисткой. Харрис рассмеялась в ответ на это заявление.

Ранее русская служба Би-би-си писала, почему дебаты Трампа и Харрис важны для президентских выборов в США. А по итогам прошедших дебатов вышла статья "Ловушка для Трампа: почему Харрис считают победившей на дебатах".

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Добавим, что прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден. Тогда бывший президент Дональд Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".