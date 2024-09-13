Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп сравнил Харрис с проигравшим боксером и отказался от новых дебатов

Опубликовано:

Дональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Бывший президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп отказался проводить новый раунд дебатов с Камалой Харрис.

О нежелании проводить новый раунд дебатов Трамп написал в соцсетях. Перевод его поста приводит РБК.

"Когда боксер проигрывает бой, первые слова из его уст: "Я хочу реванш". Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода. Третьих дебатов не будет", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Между тем сама Харрис ранее в своем аккаунте в соцсети Х написала, что им следует встретиться на дебатах еще раз.

"Два дня назад у нас с Дональдом Трампом состоялись первые дебаты. Мы обязаны провести еще одни дебаты ради избирателей", - считает вице-президент США.

Уточняется, что по результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей заявили о победе Харрис.

Согласно опросу Reuters и компании Ipsos, опубликованному 12 сентября, голос за Харрис готовы отдать 47% опрошенных, за Трампа — 42%. Преддебатный опрос The New York Times и Siena College показывал небольшое преимущество республиканца — 48% против 47%.

Напомним, теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись вечером 10 сентября в прямом эфире ABC News. Дебаты прошли менее чем за два месяца до выборов. Кандидаты обменялись взаимными обвинениями во лжи, говорили о проблемах в экономике, войне в Украине, вопросе абортов, незаконной миграции, войне Израиля с ХАМАС и других темах.

Мы писали о ряде колких замечаний, которые сделали кандидаты на дебатах в адрес друг друга. Кандидат от демократов, Харрис, заявила что мировые лидеры насмехаются над Трампом, а военное командование считает его "позорищем". Трамп же в рамках дебатов назвал своего противника марксисткой. Харрис рассмеялась в ответ на это заявление.

Ранее русская служба Би-би-си писала, почему дебаты Трампа и Харрис важны для президентских выборов в США. А по итогам прошедших дебатов вышла статья "Ловушка для Трампа: почему Харрис считают победившей на дебатах".

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Добавим, что прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден. Тогда бывший президент Дональд Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160838-tramp-sravnil-harris-s-proigravshim-bokserom-i-otkazalsya-ot-novyh-debatov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie