"Называют вас "позорищем": Харрис о насмешках в сторону Трампа

Сегодня в США состоялись дебаты между кандидатами на пост президента - Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Оппоненты сделали ряд колких заявлений в сторону друг друга.

Дебаты состоялись на телеканале ABC.

Кандидат от демократов, Харрис, заявила что мировые лидеры насмехаются над Трампом, а военное командование считает его "позорищем".

"Эти диктаторы и автократы болеют за то, чтобы вы снова стали президентом, потому что им ясно, что они могут манипулировать вами с помощью лести и одолжений. Именно поэтому многие военные лидеры, с которыми вы работали, говорили мне, что вы - позорище", - заявила она.

Трамп же в рамках дебатов назвал своего противника марксисткой.

"Она марксистка. Все знают, что она марксистка. Ее отец - марксистский профессор экономики. Он хорошо ее обучил", - заявил он.

Отмечается, что Харрис рассмеялась в ответ на это заявление.

Отметим, что после предыдущих дебатов, между Трампом и президентом США Джо Байденом, последний был вынужден сняться с гонки и уступить место кандидата в Белый дом от демократов своему вице-президенту Камале Харрис.

Позже Байден прокомментировал свое решение.

В конце августа Харрис официально стала кандидатом от Демпартии США в президентской гонке.