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В Армении заявили о раскрытии подготовки к госперевороту

Опубликовано:

Вооружение преступной группы
Вооружение преступной группы. Кадр из видео: facebook.com/ArmInvestigative

В результате ОПМ Службой национальной безопасности Армении получена информация о группе лиц, готовящихся к приобретению власти, передает NUR.KZ со ссылкой на Следственный комитет Армении.

В официальном Facebook-аккаунте Следственного комитета Республики Армения сообщается, что трое граждан Армении и двое бывших жителей Нагорного Карабаха провели подготовку к приобретению власти, "то есть умышленно создали условия для вторжения во власть Республики Армения, через угрозу применения насилия".

В публикации подчеркивается, что по ситуации получено достаточно фактических данных - в результате большого количества следственных действий, в том числе около трех десятков обысков и допросов.

По версии следствия, подозреваемые проходили трехмесячную боевую подготовку на территории России и занимались вербовкой других армянских граждан. Упоминается также ежемесячное вознаграждение в размере 220 тысяч рублей в месяц.

Правоохранители отмечают, что при раскрытии цели боевой подготовки, а именно госпереворота в Армении, некоторые из завербованных отказались принимать дальнейшее участие в учениях и вернулись в республику.

Ведомство сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье 43-419 УК РА "Государственный порядок и общественная безопасность". Из семи подозреваемых трое арестованы и по решению суда содержатся под стражей, еще трое находятся в розыске.

"Принимаются активные меры по выявлению других членов преступной группы", - резюмируется в публикации.

Напомним, в мае сообщалось, что в Армении вновь начались протесты - вышедшие на митинг люди требовали отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Когда в Ереване продолжились акции протеста, спецназ начал проводить задержания демонстрантов.

Также напомним, в конце апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении должны встретиться в Алматы - они продолжат переговоры касательно мирного договора.

Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Во время своего визита в Ереван глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

9 сентября состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана - Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы. Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2162959-v-armenii-zayavili-o-raskrytii-podgotovki-k-gosperevorotu/

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