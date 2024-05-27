Протесты против Пашиняна вновь охватили столицу Армении: задержаны десятки человек (видео)

В Ереване продолжаются акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, спецназ начал проводить задержания демонстрантов.

По данным РИА Новости, участники акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном, сообщили, что начали перекрывать дороги.

При этом, РБК со ссылкой на News.am сообщает, что спецназ Армении начал проводить задержания демонстрантов.

Издание опубликовало видеозапись с "красными беретами", которые уводят стоящих на тротуаре людей.

По информации Sputnik Армения, уже задержаны 67 человек, перекрывавших улицы и магистрали по всей стране.

Отметим, что протесты в Армении начались 10 мая. Как и сегодня, вышедшие на митинг люди требовали отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Тогда сообщалось, что поводом к протестам стал вопрос о границе между Арменией и Азербайджаном.

Жители Тавушской области Армении выступили против варианта делимитации границы, который был согласован комиссиями по демаркации границ Армении и Азербайджана и предполагает передачу Баку нескольких сел.

Напомним, в конце апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении должны встретиться в Алматы - они продолжат переговоры касательно мирного договора.

Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Отметим, что во время своего визита в Ереван глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.